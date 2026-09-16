As declarações do famoso comunicador Josep Pedrerol, apresentador do programa "El Chiringuito", provocaram grande polêmica na Espanha, depois que ele abordou as origens do craque do Barcelona, Lamine Yamal, durante seu debate sobre a crise da camisa de apoio a Ceuta, antes de vir a público para afirmar que se tratou de um "deslize de língua" e apresentar um pedido de desculpas oficial.

A faísca da crise: a camisa "Somos Ceuta"

O episódio remonta à última terça-feira, durante a cerimônia que antecedeu a partida entre Elche e Real Madrid no estádio Martínez Valero, e, em meio à contínua crise migratória em Ceuta, os jogadores das duas equipes vestiram camisas com os dizeres "Somos Ceuta" em uma iniciativa lançada pela empresa AVE para demonstrar apoio aos habitantes da cidade.

Mas, como se sabe, três jogadores do Real Madrid optaram por não participar da iniciativa e ocultaram a mensagem — Vinícius, Mbappé e Konaté —, o que abriu um longo debate, que durou horas no rádio e na televisão, sobre a postura ética dos jogadores.

E, após justificar a atitude dos três jogadores do Real Madrid, Pedrerol voltou o foco de repente para o Barcelona e cobrou do clube catalão que participasse da campanha, citando o nome de Lamine Yamal e questionando: "Ele não a vestiria para evitar colocar Lamine em uma situação constrangedora?"

Em seguida, o apresentador foi ainda mais longe em uma frase que aumentou a intensidade da polêmica, ao dizer ao vivo: "Lamine é de origem marroquina, embora jogue pela Espanha".

Desculpas e justificativa: "deslize de língua"

Diante do grande alvoroço, Pedrerol veio a público na quarta-feira para se justificar e apresentar um pedido de desculpas por meio da Rádio Catalunha a Francesc Garriga, dizendo: "Foi um deslize de língua; esqueci de mencionar sua origem marroquina, porque o pai dele é de origem marroquina".

E acrescentou, explicando seu ponto de vista: "Mas o que quero dizer é que todos nós concordamos que Lamine Yamal passa por uma situação mais difícil. Você acha que o Real Madrid age corretamente ao envolver todos os jogadores, ou comete um erro? Não tenho certeza se agem corretamente; colocaram os jogadores do Real Madrid em uma situação muito difícil, enquanto o Barcelona evitou essa situação".

O apresentador de "El Chiringuito" prosseguiu com sua crítica à forma como os jogadores foram inseridos em uma questão social e política, dizendo: "Não sei quem agiu bem ou mal, mas o fato de a empresa obrigar os jogadores a aceitar essa situação é um erro por parte do clube, já que divulgá-la e envolver os jogadores nela constitui um erro grave".

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Pedrerol encerrou suas declarações reforçando que a decisão deve ser tomada internamente: "É apenas uma frase, sim, mas uma camisa deve ser discutida e debatida para determinar se causará ou não uma ofensa".