Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1077794657.jpgPhoto Players Images
Hussein Hamdy

Traduzido por

Esclarecimento oficial: Pedri sofreu uma nova lesão no Barcelona?

Pedri
Barcelona
La Liga
Espanha

encerra a polêmica

O Barcelona comentou oficialmente a polêmica em torno da ausência de Pedri, meio-campista da equipe, dos treinos coletivos do Barça.

Pedri faltou aos treinos coletivos do time, apesar de ter retornado à Cidade Esportiva na última quarta-feira, junto com o restante dos jogadores da seleção espanhola.

Algumas notícias alegaram que Pedri teria sofrido uma nova lesão que poderia impedi-lo de estar com o Barça na estreia da nova temporada.

No entanto, o Barcelona publicou uma foto de Pedri na conta oficial do clube na rede "X", com a seguinte legenda: "Pedri está trabalhando em um programa de preparação especial durante os primeiros dias do período de pré-temporada".

Vale lembrar que a temporada do Barcelona começará na próxima quarta-feira, com o confronto contra o Al Ahly do Egito na Troféu Joan Gamper, no estádio "Spotify Camp Nou".

Amistosos de clubes
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google