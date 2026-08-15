Esclarecimento oficial: Pedri sofreu uma nova lesão no Barcelona?

O Barcelona comentou oficialmente a polêmica em torno da ausência de Pedri, meio-campista da equipe, dos treinos coletivos do Barça.

Pedri faltou aos treinos coletivos do time, apesar de ter retornado à Cidade Esportiva na última quarta-feira, junto com o restante dos jogadores da seleção espanhola.

Algumas notícias alegaram que Pedri teria sofrido uma nova lesão que poderia impedi-lo de estar com o Barça na estreia da nova temporada.

No entanto, o Barcelona publicou uma foto de Pedri na conta oficial do clube na rede "X", com a seguinte legenda: "Pedri está trabalhando em um programa de preparação especial durante os primeiros dias do período de pré-temporada".

Vale lembrar que a temporada do Barcelona começará na próxima quarta-feira, com o confronto contra o Al Ahly do Egito na Troféu Joan Gamper, no estádio "Spotify Camp Nou".

