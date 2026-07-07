Escalação prevista para o confronto entre Argentina e Egito: um ataque avassalador do Tango... e Hossam responde com uma “surpresa”

As seleções da Argentina e do Egito se preparam para um confronto decisivo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol de 2026, hoje, terça-feira, no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta.

Os técnicos Lionel Scaloni, da Argentina, e Hossam Hassan, do Egito, já definiram suas escalações titulares para o tão aguardado confronto. O primeiro fará três alterações em relação à partida anterior, enquanto o segundo apostará em uma formação ofensiva liderada por Mohamed Salah.

A rede argentina “TYC Sports” informou que Scaloni esclareceu as dúvidas sobre a escalação titular, após confirmar, na coletiva de imprensa que antecedeu a partida, a veracidade das informações divulgadas pela mídia.

Ele disse: “Já defini a equipe, mas ainda não informei aos jogadores, por isso também não contei a vocês. Mas vocês já sabem, até certo ponto, o que está acontecendo”.

A escalação argentina contará com o retorno de Nicolás Tagliafico ao time titular, no lugar de Facundo Medina, que manteve sua vaga durante a recuperação do jogador do Olympique de Lyon, mas sofreu cãibras musculares na última partida — essa foi a primeira alteração feita por Scaloni.

No ataque, Julián Álvarez substituirá Lautaro Martínez, que foi titular nas quatro primeiras partidas, mas não teve um bom desempenho nas oitavas de final; desta vez, o jogador nascido em Córdoba, que retorna após uma lesão no tornozelo esquerdo que o afastou das primeiras fases, terá a chance de entrar em campo.

Já a terceira mudança será no meio-campo, devido à falta de entrosamento que ficou evidente contra Cabo Verde, onde Leandro Paredes teve um desempenho notável após entrar como reserva e será titular desta vez, o que alterará a estrutura do meio-campo, com Tiago Almada sendo deixado de fora da escalação inicial.

Com isso, o jogador do Boca Juniors passará a ocupar a posição no meio-campo que antes era de Alexis McAllister, que agora poderá jogar ao lado de Enzo Fernández em uma formação mais equilibrada.

A escalação inicial prevista para a seleção argentina será a seguinte:

Goleiro: Emiliano Martínez

Defesa: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico

Meio-campo: Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes

Ataque: Lionel Messi, Julián Álvarez

Por outro lado, segundo reportagens da imprensa egípcia, Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, apostará em uma formação ofensiva que valoriza a velocidade e as habilidades individuais para enfrentar a Argentina.

O técnico egípcio decidiu escalar Haitham Hassan desde o início da partida, após o jogador ter apresentado um desempenho excelente contra a Austrália nas oitavas de final; sua presença substituirá a de Omar Marmoush, que não tem apresentado o desempenho esperado desde o início do torneio.

A escalação contará com o retorno de Muhannad Lashin após sua suspensão contra a Austrália, enquanto Rami Rabia volta ao banco de reservas, e Hamdi Fathi jogará ao lado de Yasser Ibrahim na defesa.

A escalação prevista do Egito será a seguinte:

Goleiros: Mustafa Shubair

Defesa: Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi, Mohamed Hani, Karim Hafez

Meio-campo: Muhannad Lashin, Marwan Attia, Imam Ashour

Ataque: Zico, Haitham Hassan e Mohamed Salah