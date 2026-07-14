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Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

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Escalação oficial: a Espanha volta a surpreender... e a França com força avassaladora

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
França
Espanha

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, anunciou a escalação do Matador para o confronto contra a França, na noite desta terça-feira, pela semifinal da Copa do Mundo.

Lamine Yamal lidera a escalação titular da Espanha, ao lado de Mikel Oyarzabal e Alex Baena no ataque.

De la Fuente continuou a contar com Fabián Ruiz pelo segundo jogo consecutivo, depois de escalá-lo de forma surpreendente como titular contra a Bélgica, enquanto Pedri ficou no banco de reservas.

A escalação da seleção espanhola foi a seguinte:

Goleiro: Unai Simón

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Espanha crest
Espanha
ESP

Defesa: Marc Cucurella, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte

Meio-campo: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo

Ataque: Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal

Já a escalação da França, anunciada pelo técnico Didier Deschamps, não trouxe surpresas, mantendo a aposta em Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Mikel Olise.

A escalação da seleção francesa ficou assim:

Goleiros: Mike Maignan

Defesa: William Saliba, Lucas Deny, Jules Koundé, Dayot Upamecano

Meio-campo: Rabiot, Tchouaméni, Bradley Barcola, Mikel Olise, Ousmane Dembélé

Ataque: Kylian Mbappé

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