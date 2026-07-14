Escalação oficial: a Espanha volta a surpreender... e a França com força avassaladora

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, anunciou a escalação do Matador para o confronto contra a França, na noite desta terça-feira, pela semifinal da Copa do Mundo.
Lamine Yamal lidera a escalação titular da Espanha, ao lado de Mikel Oyarzabal e Alex Baena no ataque.
De la Fuente continuou a contar com Fabián Ruiz pelo segundo jogo consecutivo, depois de escalá-lo de forma surpreendente como titular contra a Bélgica, enquanto Pedri ficou no banco de reservas.
A escalação da seleção espanhola foi a seguinte:
Goleiro: Unai Simón
Defesa: Marc Cucurella, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte
Meio-campo: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo
Ataque: Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal
Já a escalação da França, anunciada pelo técnico Didier Deschamps, não trouxe surpresas, mantendo a aposta em Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Mikel Olise.
A escalação da seleção francesa ficou assim:
Goleiros: Mike Maignan
Defesa: William Saliba, Lucas Deny, Jules Koundé, Dayot Upamecano
Meio-campo: Rabiot, Tchouaméni, Bradley Barcola, Mikel Olise, Ousmane Dembélé
Ataque: Kylian Mbappé