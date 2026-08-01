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Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

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Escalação do Real Madrid para o confronto com a Fiorentina: rostos jovens e a estreia do novo reforço

Real Madrid x Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Amistosos de clubes
Espanha
Itália

O primeiro teste de verdade de Mourinho

O Real Madrid disputa na noite deste sábado seu primeiro amistoso oficial na fase de preparação para a nova temporada, diante do Fiorentina, da Itália, em um teste de verdade para o projeto de José Mourinho, que tem sido acompanhado de perto na capital espanhola.

A escalação titular escolhida pelo "Treinador Especial" para o confronto veio forte, apesar da ausência de cinco jogadores da linha defensiva por conta de lesões e de compromissos com suas seleções.

A partida contará com a presença de Lunin na meta, enquanto Mourinho apostará em Trent e Carreras nas posições de lateral-direito e lateral-esquerdo, respectivamente. Já os jovens Juan Martínez e Mario Rivas ficarão encarregados da zaga central, em meio à crise defensiva que o time enfrenta.

No meio-campo, Fede Valverde e Camavinga formarão a dupla de volantes habitual, enquanto Güler atuará na posição de armador, atrás da linha de ataque, com a participação de Alexis S.C. pelo lado esquerdo.

A partida tem uma importância especial por marcar a primeira aparição de Dumfries com a camisa do Real Madrid, no qual jogará em uma posição incomum, pelo lado direito, além da estreia também do jovem brasileiro Endrick no ataque.

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Este confronto acontece após dois jogos-treino disputados pela equipe merengue contra Alcorcón e Leganés no centro de treinamento de Valdebebas, mas representa o primeiro teste de verdade para Mourinho na avaliação da prontidão de seus jogadores antes do início da temporada oficial.

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