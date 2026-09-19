Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Traduzido por

Escalação do Barcelona para o confronto com o Sevilla: grande surpresa e muitas mudanças

Sevilla x Barcelona
Sevilla
Barcelona
La Liga
Espanha

Na sétima rodada de La Liga

Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação titular de sua equipe para o duelo contra o Sevilla, na noite de sábado, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, que teve várias mudanças, com destaque para a estreia do goleiro croata Dominik Livaković pela primeira vez com o time.

Livaković foi titular no lugar de Joan García (lesionado), no primeiro teste do goleiro croata com a camisa do Barcelona no estádio Sánchez Pizjuán.

Na linha defensiva, Pau Cubarsí voltou à escalação titular após ter sido poupado diante do Racing, formando dupla com Andreas Christensen, enquanto João Cancelo atua na lateral esquerda no lugar de Xavi Espart.

O meio-campo é formado pelo trio Rodri, Pedri e Fermín López, com o retorno deste último à escalação.

No ataque, Flick manteve a dupla Lamine Yamal e Raphinha, e escolheu o inglês Anthony Gordon no lugar de Karim Adeyemi, diante do desejo do treinador de dar mais controle à equipe.

Escalação do Barcelona:

Livaković; Eric García, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google