Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação titular de sua equipe para o duelo contra o Sevilla, na noite de sábado, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, que teve várias mudanças, com destaque para a estreia do goleiro croata Dominik Livaković pela primeira vez com o time.

Livaković foi titular no lugar de Joan García (lesionado), no primeiro teste do goleiro croata com a camisa do Barcelona no estádio Sánchez Pizjuán.

Na linha defensiva, Pau Cubarsí voltou à escalação titular após ter sido poupado diante do Racing, formando dupla com Andreas Christensen, enquanto João Cancelo atua na lateral esquerda no lugar de Xavi Espart.

O meio-campo é formado pelo trio Rodri, Pedri e Fermín López, com o retorno deste último à escalação.

No ataque, Flick manteve a dupla Lamine Yamal e Raphinha, e escolheu o inglês Anthony Gordon no lugar de Karim Adeyemi, diante do desejo do treinador de dar mais controle à equipe.

Escalação do Barcelona:

Livaković; Eric García, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.