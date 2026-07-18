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Argentina Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Escalação da Argentina para a final: contornos do ataque começam a se definir... e uma dúvida no meio-campo

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Espanha
Argentina
EUA

Disputa tripla por uma única vaga

Lionel Scaloni revelou alguns detalhes da escalação titular da seleção argentina antes do confronto contra a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, durante o treino aberto à imprensa por 15 minutos em Nova Jersey, na noite deste sábado.

Durante o treino, Scaloni distribuiu camisetas de treino a 12 jogadores, enquanto os goleiros realizavam exercícios separados em outra parte do campo.

A linha defensiva contou com Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico.

No ataque, Lionel Messi e Julián Álvarez receberam as camisetas de treino, indicando que devem ser titulares na partida contra a Espanha, conforme confirmou o jornal argentino *La Nación*.

A única dúvida ficou no meio-campo, onde Enzo Fernández, Leandro Paredes e Alexis Mac Allister treinaram ao lado de Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone e Giovanni Lo Celso.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

De acordo com a reportagem, o último jogador a ser escolhido para a escalação titular da final será selecionado entre o trio: De Paul, Simeone e Lo Celso, enquanto as demais posições parecem praticamente definidas antes da final.

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