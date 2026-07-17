A seleção espanhola deu uma lição de futebol à sua contraparte francesa nas semifinais da Copa do Mundo, após superá-la de forma clara, embora as previsões antes da partida fossem a favor dos Bleus, que contam com um elenco repleto das maiores estrelas do futebol mundial.

No entanto, a seleção espanhola demonstrou sua superioridade coletiva e conseguiu neutralizar os principais astros da França, levando a seleção francesa a ser eliminada do torneio em meio a um clima de frustração e descontentamento dentro do seu vestiário.

O jornal “Mundo Deportivo”, citando o “L’Équipe”, informou que o clima de tensão no vestiário francês se deve a uma decisão tomada pelo técnico Didier Deschamps durante o confronto contra a Espanha, decisão essa que não foi bem aceita pela maioria dos jogadores.

De acordo com o jornal, a maioria dos jogadores da seleção francesa ficou surpresa com a escolha de Deschamps de escalar Aurélien Tchouaméni no time titular e mantê-lo em campo durante o segundo tempo, enquanto decidiu substituir Adrien Rabiot no final do primeiro tempo.

Os jogadores consideram que essa decisão tática foi errada e talvez tenha contribuído diretamente para dar à seleção espanhola a vantagem durante a partida, o que permitiu à equipe do técnico Luis de la Fuente impor seu domínio sobre o andamento do jogo e apresentar um desempenho excepcional que a levou à final.

Essa decisão gerou insatisfação dentro da seleção francesa, especialmente porque muitos jogadores acreditavam que Rabiot estava tendo um desempenho melhor do que Chouameni durante a partida, e que mantê-lo em campo teria proporcionado à equipe um maior equilíbrio no meio-campo.

As repercussões da derrota para a Espanha continuaram no elenco dos Bleus, enquanto a seleção francesa se prepara para enfrentar a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar, em meio a crescentes questionamentos sobre as escolhas técnicas de Deschamps e sua gestão das partidas decisivas do torneio.