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Erro tático... A decisão de Deschamps aumenta a tensão dentro da seleção francesa

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
França x Inglaterra
Inglaterra
D. Deschamps
França
Espanha

A seleção espanhola deu uma lição de futebol à sua contraparte francesa nas semifinais da Copa do Mundo, após superá-la de forma clara, embora as previsões antes da partida fossem a favor dos Bleus, que contam com um elenco repleto das maiores estrelas do futebol mundial.

No entanto, a seleção espanhola demonstrou sua superioridade coletiva e conseguiu neutralizar os principais astros da França, levando a seleção francesa a ser eliminada do torneio em meio a um clima de frustração e descontentamento dentro do seu vestiário.

O jornal “Mundo Deportivo”, citando o “L’Équipe”, informou que o clima de tensão no vestiário francês se deve a uma decisão tomada pelo técnico Didier Deschamps durante o confronto contra a Espanha, decisão essa que não foi bem aceita pela maioria dos jogadores.

De acordo com o jornal, a maioria dos jogadores da seleção francesa ficou surpresa com a escolha de Deschamps de escalar Aurélien Tchouaméni no time titular e mantê-lo em campo durante o segundo tempo, enquanto decidiu substituir Adrien Rabiot no final do primeiro tempo.

Os jogadores consideram que essa decisão tática foi errada e talvez tenha contribuído diretamente para dar à seleção espanhola a vantagem durante a partida, o que permitiu à equipe do técnico Luis de la Fuente impor seu domínio sobre o andamento do jogo e apresentar um desempenho excepcional que a levou à final.

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França crest
França
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Essa decisão gerou insatisfação dentro da seleção francesa, especialmente porque muitos jogadores acreditavam que Rabiot estava tendo um desempenho melhor do que Chouameni durante a partida, e que mantê-lo em campo teria proporcionado à equipe um maior equilíbrio no meio-campo.

As repercussões da derrota para a Espanha continuaram no elenco dos Bleus, enquanto a seleção francesa se prepara para enfrentar a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar, em meio a crescentes questionamentos sobre as escolhas técnicas de Deschamps e sua gestão das partidas decisivas do torneio.

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