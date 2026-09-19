Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-BARCELONAAFP
Traduzido por

Erro grave de arbitragem beneficia o Barcelona diante do Sevilla

Sevilla x Barcelona
Sevilla
Barcelona
La Liga
Espanha

O árbitro Martínez Munuera cometeu um erro grave durante o comando da partida entre Sevilla e Barcelona, na noite de sábado, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, pela sétima rodada da atual edição de LaLiga.

Andreas Christensen, destaque do Barcelona, se lesionou durante o segundo tempo e deixou a partida aos 59 minutos para a entrada de Gerard Martín.

A conta Archivo VAR, especializada em casos de arbitragem polêmicos, afirmou que Martínez Munuera cometeu um grave erro de arbitragem.

E prosseguiu: "O árbitro interrompeu a partida no momento em que o Sevilla conduzia um ataque promissor, após Christensen sofrer uma lesão muscular".

A conta Archivo VAR esclareceu: "O mau posicionamento do árbitro, durante o ataque do Sevilla, o impediu de ver a arrancada de Correa".

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google