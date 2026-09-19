O árbitro Martínez Munuera cometeu um erro grave durante o comando da partida entre Sevilla e Barcelona, na noite de sábado, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, pela sétima rodada da atual edição de LaLiga.

Andreas Christensen, destaque do Barcelona, se lesionou durante o segundo tempo e deixou a partida aos 59 minutos para a entrada de Gerard Martín.

A conta Archivo VAR, especializada em casos de arbitragem polêmicos, afirmou que Martínez Munuera cometeu um grave erro de arbitragem.

E prosseguiu: "O árbitro interrompeu a partida no momento em que o Sevilla conduzia um ataque promissor, após Christensen sofrer uma lesão muscular".

A conta Archivo VAR esclareceu: "O mau posicionamento do árbitro, durante o ataque do Sevilla, o impediu de ver a arrancada de Correa".

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