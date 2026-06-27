Erro da FIFA revela publicamente os detalhes da expulsão do astro do Iraque

A partida entre Iraque e Senegal na Copa do Mundo de 2026 testemunhou um incidente excepcional após o vazamento acidental da conversa entre o árbitro de campo Anthony Taylor e o árbitro assistente de vídeo, no momento que antecedeu a expulsão do zagueiro iraquiano Robin Solaga, o que gerou ampla polêmica sobre as medidas de sigilo adotadas pela Federação Internacional de Futebol.
De acordo com o que publicou o jornal britânico “Mirror”, a discussão entre Taylor e a sala de vídeo apareceu na transmissão ao vivo por causa de uma falha técnica da “FIFA”, em um caso sem precedentes nas edições anteriores da Copa do Mundo.
Durante a revisão, ouviu-se Taylor dizer: “Há algum jogador do outro lado que consiga alcançar a bola? Repita a jogada, por favor. O toque seguinte é com o atacante, um único toque para a frente e ele chuta a gol, não é?”, antes de acrescentar: “O outro jogador não conseguirá alcançar a bola antes do chute”.
Poucos instantes depois, o árbitro anunciou sua decisão diante da torcida, dizendo: “Após a revisão do vídeo, constatou-se que o jogador nº 2 da seleção do Iraque cometeu uma falta intencional, impedindo uma chance clara de gol, e não havia defensores cobrindo o gol; portanto, minha decisão final é o cartão vermelho”.
A expulsão precoce aos 13 minutos, após a falta de Solaka em Sadio Mané, mudou completamente o rumo da partida, já que o Iraque terminou o primeiro tempo perdendo por um gol desde o quarto minuto, antes de desmoronar no segundo tempo e sofrer mais quatro gols, encerrando o confronto com uma derrota dolorosa (5 a 0) que acabou com as esperanças dos “Leões do Rafidain” de continuarem sua trajetória na Copa do Mundo.