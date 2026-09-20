O ex-astro inglês Steven Gerrard acredita que o Tottenham não terminará a atual temporada entre as quatro primeiras colocações da Premier League, depois do tropeço dos Spurs em casa, no sábado, diante do Aston Villa, pelo placar de 3 a 2.

Gerrard afirmou à rede "TNT Sports" após a derrota do Tottenham para o Aston Villa: "Eles corrigiram algumas posições. Acho que o meio-campo ficou mais forte com a presença de Tonali, Fernández e Bentancur. É um meio-campo forte. E você tem Conor Gallagher, que talvez merecesse ter começado como titular hoje. Por isso, não acho que o meio-campo seja um grande problema".

E acrescentou: "O Tottenham é frágil e um pouco vulnerável na linha defensiva, e sofre gols demais. Se os dois zagueiros não conseguem lidar com as bolas longas, você terá problemas. Portanto, isso é algo que precisa ser corrigido".

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Gerrard apontou o dedo para o que considerou o grande "erro" do Tottenham no mercado da bola, e disse: "Acho que o Tottenham melhorou em alguns aspectos, mas o grande problema está no setor ofensivo, e especificamente na falta de gols. Eles não têm um atacante artilheiro, não têm um goleador. Digo isso com todo o respeito, porque têm bons jogadores no ataque, jogadores empolgantes. Mas quem vai marcar 20 gols para vocês?".

E prosseguiu: "Os responsáveis pelas contratações e os que tomaram as decisões de contratar esse tipo de jogador precisam olhar uns para os outros e dizer: não fomos ao mercado buscar um jogador que marca 20 gols na temporada. Se você não tem esse jogador, e está sofrendo gols, talvez tenha chegado a hora de se preocupar novamente se você é torcedor do Tottenham".

E enfatizou: "Há duas coisas: ou você mantém sua meta sem sofrer gols, e isso te mantém em uma situação segura na tabela de classificação, ou você tem dois goleadores excepcionais no time, como Harry Kane fez por muitos anos. São eles que marcam a quantidade de gols que te mantém na parte de cima da tabela. Se você é frágil na defesa e não tem aquele atacante artilheiro, precisa ter cuidado".