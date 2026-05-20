Ernest Faber deixa o cargo de técnico principal do Heracles com efeito imediato: o sucessor já foi anunciado

Vincent Heilmann é o novo técnico principal do Heracles Almelo. O treinador de 29 anos já recebeu sua certidão e assume o cargo de Ernest Faber, que passará a exercer a função de diretor técnico no clube, conforme informou o clube por meio de seus canais oficiais.

O Heracles começou esta temporada com Bas Sibum como técnico, mas as coisas não correram muito bem. No final de outubro, o ex-técnico do Roda JC foi demitido em Almelo.

Depois que Hendrie Krüzen conseguiu somar alguns pontos, Faber foi nomeado técnico e diretor técnico. Heilmann veio do PSV como assistente técnico.

A dupla não conseguiu evitar o rebaixamento: o Heracles terminou na lanterna da VriendenLoterij Eredivisie e se prepara para uma temporada na segunda divisão.

Como esperado, Heilmann assumiu agora o cargo de treinador principal. Ele obteve recentemente sua licença de treinador.

“Estou feliz que o clube e eu estejamos agora entrando na próxima fase com um objetivo claro”, começa Heilmann no site do clube. “Nos últimos meses, conheci o Heracles Almelo como um clube com enorme envolvimento e potencial.”

“Foi uma fase difícil para todos os envolvidos no clube, mas desde o primeiro momento senti a confiança do clube, da comissão técnica, dos jogadores e dos torcedores. Isso me deu muita energia para construirmos juntos o futuro”, conclui ele.



