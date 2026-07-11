Erik ten Hag está avaliando seriamente o Feyenoord

Ramiz Zerrouki voltou ao Feyenoord, embora ainda seja uma incógnita se Giovanni van Bronckhorst lhe dará tempo de jogo. Enquanto isso, uma volta ao FC Twente parece cada vez mais provável para o meio-campista.

“Nós o queremos muito”, revelou o diretor técnico Erik ten Hag em entrevista à RTV Oost. “No fim das contas, ele também precisa querer muito. Estamos, de fato, buscando alternativas. Se ele não puder ou não vier, precisaremos de vários jogadores para essa posição.”

Zerrouki ainda tem contrato de mais um ano com o Feyenoord. Seu futuro, porém, parece estar em outro lugar, já que o clube de Roterdã quer vendê-lo. Dessa forma, o clube ainda receberá uma quantia pela transferência do meio-campista.

O jogador da seleção da Argélia foi visto há alguns dias, junto com seu agente, no Hotel Van der Valk, em Enschede. Ali, aliás, não havia nenhuma delegação do FC Twente presente.

Zerrouki passou pela base do FC Twente a partir de 2016 e foi contratado pelo Feyenoord em 2023 por sete milhões de euros. A passagem pelo De Kuip não foi bem-sucedida, seguindo-se um período de empréstimo no De Grolsch Veste.

Zerrouki, cobiçado pelo FC Twente, disputou 65 partidas com a camisa do Feyenoord. Nessa sequência, o meio-campista marcou dois gols e deu uma assistência.

Zerrouki atuou na Copa do Mundo como jogador da Argélia. O jogador do Feyenoord não tinha vaga garantida no time titular e foi eliminado com sua seleção nas oitavas de final pela Suíça (2 a 0).