Erik ten Hag envia um sinal muito claro à KNVB, que está em busca de orientação

Erik ten Hag não será o novo técnico da seleção holandesa. O morador de Haaksbergen deixou isso claro na quinta-feira ao jornal Algemeen Dagblad.
Ten Hag assumiu oficialmente neste verão o cargo de diretor técnico do FC Twente. O técnico de 56 anos, natural de Twente, que causou sensação como treinador principalmente no Ajax, não tem intenção de deixar seu cargo no De Grolsch Veste.
“Não estou disponível”, afirmou Ten Hag em Tegelen, onde o FC Twente se prepara atualmente para o início da nova temporada.
“Optei conscientemente por esse passo. De qualquer forma, estarei ocupado com isso nos próximos dois anos. Estou me sentindo bem aqui e gostaria muito de ajudar o clube a seguir em frente”, disse Ten Hag ao AD.
Após a derrota nas oitavas de final contra o Marrocos, a KNVB está em busca de um novo técnico da seleção. Ronald Koeman decidiu se despedir após a derrota na disputa de pênaltis na Copa do Mundo.
Ainda não se sabe quem a KNVB considera o candidato ideal. No entanto, a emissora alemã Sky Sport informou esta semana que a federação holandesa de futebol está mantendo conversas com Arne Slot.
O técnico do PSV, Peter Bosz, há muito tempo demonstrava interesse em assumir o cargo de técnico da seleção, mas não está claro se ele ainda pensa assim após a renovação de seu contrato em Eindhoven.
Bosz foi questionado recentemente sobre o cargo de técnico da seleção e, tanto à ESPN quanto à NOS, ele evitou responder às perguntas sobre o assunto. Sarina Wiegman também foi sugerida recentemente como candidata.