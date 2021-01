Eleição do Barcelona suspende chegada de zagueiro do Manchester City

Eric Garcia estava para ser contratado ainda em janeiro, mas mudanças no pleito devem atrasar a chegada para junho

Em meio ao processo eleitoral, o pode deixar o seu principal alvo de contratação esperando mais um pouco. Candidatos à presidência do clube indicaram que preferem esperar até junho para ter Eric Garcia, do , de graça.

Já faz algum tempo que o Barcelona mira a contratação de seu ex-zagueiro Eric Garcia, que hoje defende o Manchester City. O jogador, inclusive, nunca escondeu sua vontade de voltar ao clube que defendeu nas categorias de base.

O acerto entre o clube e o jogador já estava feito, como a Goal já havia adiantado, e o Barça estava confiante das negociações com o City, uma vez que é clara a vontade de Garcia de não prorrogar seu contrato. O plano de repatriar o zagueiro ainda em janeiro, porém, não deve mais se concretizar.

Nesta sexta-feira (15), o Barcelona confirmou o adiamento das eleições, antes programadas para o dias 24 de janeiro. Desta forma, um novo presidente não será eleito antes do fechamento da janela de transferências deste começo de ano, e alguns candidatos, como Joan Laporta, defendem que nenhuma decisão financeira deve ser feita até que um novo presidente tome posse.

“Não podemos exigir que o Conselho de Administração tome decisões como essa”, disse o candidato em coletiva de imprensa na sexta-feira (15).

Além disso, Eric Garcia, em término de contrato, pode chegar de graça ao Barcelona em junho, algo que não aconteceria agora, uma vez que o clube teria que pagar sua taxa de transferência ao Manchester City - mesmo que reduzida.

Para o zagueiro, a notícia deve ser decepcionante. Além de ele não esconder o desejo de voltar ao time, as chances de perder cada vez mais espaço no time de Pep Guardiola são significativas - ainda mais com data marcada para deixar o time e a forte concorrência na posição.