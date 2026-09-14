Eric García, zagueiro do Barcelona, afirmou que o título da Liga dos Campeões é o objetivo do clube catalão na temporada atual, destacando que o Real Madrid será um adversário feroz para o Barça neste ano.

García concedeu uma entrevista publicada pela rádio espanhola "Cadena SER", na qual falou sobre sua situação dentro do Barcelona, dizendo: "No primeiro ano de Flick, não joguei muito, mas ele sempre me transmitia muita confiança. No dia em que marquei um gol contra o Benfica na Liga dos Campeões, tudo mudou".

E acrescentou sobre sua capacidade de ocupar mais de uma posição em campo: "Nunca imaginei que jogaria em todas essas posições. Flick me mostrou que isso era possível, e se concretizou".

Quando questionado se pediria para jogar como atacante, admitiu que gostaria de experimentar isso algum dia, explicando: "A transição de zagueiro central para lateral é bastante semelhante. Por outro lado, jogar no meio-campo é mais complexo; você vê o campo por trás. O mais importante é o comprometimento e a vontade, a vontade de ajudar o time".

E sobre estar entre os capitães do Barcelona nesta temporada, disse: "Isso é uma grande honra, estou nas categorias de base desde pequeno. A liderança é algo natural para mim; tento ajudar meus companheiros de equipe. Ser escolhido como capitão do time é uma grande honra".

E explicou também que o processo de escolha envolve os jogadores escreverem os nomes de seus capitães preferidos em pedaços de papel, acrescentando: "Não são permitidas brincadeiras porque Carlos Naval vai lê-los, mas se alguém tivesse o direito de brincar, seria Szczesny".

Quando questionado sobre os objetivos da temporada, Eric García prosseguiu em suas declarações: "A Liga dos Campeões é o objetivo de todos; estivemos a apenas um passo da classificação nos últimos dois anos. Temos um time muito completo com forte concorrência, o que é importante na minha opinião. Mas não vamos esquecer que o título do Campeonato também deve ser um objetivo".

Também reconheceu que os critérios do técnico Hans Flick aumentaram e disse: "Mudamos algumas coisas relacionadas aos nossos processos internos e à forma como trabalhamos na academia. A qualidade das sessões de treino é impressionante. Se continuarmos nesse caminho, estamos no rumo certo".

E sobre jogar como lateral direito atrás do jovem craque Lamine Yamal, disse: "Quando você tem o Lamine Yamal ao seu lado, dê a bola a ele, tente não interferir e crie uma situação de dois contra um para que ele possa enfrentar o adversário".

E completou suas declarações: "O Real Madrid será um dos nossos adversários mais fortes nesta temporada, eles têm um grande perigo ofensivo; jogar contra eles é sempre emocionante, mas com Mourinho à frente do time, a coisa fica ainda mais emocionante".

Eric García usa uma máscara protetora após sofrer uma fratura no nariz pela segunda vez em um ano, e confirmou que terá de usá-la por dois meses. Disse: "Já me acostumei com ela, mas prefiro jogar sem".

Em relação aos seus outros ex-companheiros, Eric declarou que conversou hoje com Ferran Torres, que se transferiu para o Paris Saint-Germain e continua sendo seu amigo, e afirmou: "Estamos ansiosos pela partida em Paris e nos preparamos para a competição".

Barcelona e Paris Saint-Germain vão se enfrentar na Liga dos Campeões no próximo dia 20 de outubro, na capital francesa.

Ao ser questionado sobre sua opinião sobre quem merece vencer a Bola de Ouro, afirmou que "todos os jogadores do Barcelona deveriam subir ao pódio de premiação".

E acrescentou: "Lamine Yamal é o mais merecedor da vitória", criticando também a ausência de Pedri e Raphinha, considerando que "é inaceitável que eles não estejam presentes".

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