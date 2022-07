Como funcionará o sistema semiautomático de impedimento da Copa do Mundo?

Na Copa do Mundo 2022, a entidade implementará uma nova tecnologia para tornar mais rápida a detecção de impedimento nos jogos

A Fifa anunciou nesta quinta-feira que vai utilizar uma nova tecnologia de última geração para tornar mais rápida a detecção do impedimento durante a Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar, chamada de "impedimento semiautomático", para ajudar nas decisões dos árbitros e acelerar o uso do VAR.

A entidade calcula que a tecnologia, que hoje leva leva em média 70 segundos para detectar um impedimento, será reduzida para 25 segundos com o novo sistema.

Dessa forma, o sistema passará a ter um sensor no centro da bola oficial da Copa do Mundo, chamada de Al Rihla, que envia 500 dados por segundo para determinar um ponto de contato exato e, ainda, será compartilhado ao lado de 12 câmeras de rastreamento múltiplo montadas no teto de cada estádio da competição.

Essas câmeras rastreiam a posição da bola e 29 pontos separados em cada jogador, com dados enviados para calcular onde cada atleta está em campo.

Caso algum jogador estiver em uma posição de impedimento, o árbitro, posicionado no VAR, será alertado e poderá transmitir uma mensagem ao árbitro em campo, com a Fifa alegando que esse processo “acontece em poucos segundos e significa que as decisões de impedimento podem ser tomadas mais rapidamente e com mais precisão”.

Em vez de traçar as tradicionais linhas de impedimento, será gerada uma animação 3D, que mostrará as melhores imagens para detectar o impedimento, com a transmissão sendo repassada dentro dos telões dos estádios.

Além dos testes no último Mundial de Clubes, a entidade planeja realizar outros ensaios antes da Copa do Mundo de 2022, que deve começar em 21 de novembro, embora a Fifa acredita que a nova tecnologia esteja adequada e pronta para ser utilizada na Copa.

Getty/GOAL

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse: “Na Copa do Mundo da Fifa, em 2018, a entidade deu o corajoso passo de usar a tecnologia VAR no maior palco do mundo, e provou ser um sucesso indiscutível."

“A tecnologia de impedimento semiautomático é uma evolução do sistema VAR que foram implementados em todo o mundo."

“Esta tecnologia é o culminar de três anos de pesquisa e testes dedicados para fornecer o melhor para as equipes, jogadores e torcedores que irão para o Qatar no final deste ano, e a Fifa está orgulhosa desse trabalho, pois esperamos ansiosamente pelo mundo vendo os benefícios da tecnologia semiautomática de impedimento na Copa do Mundo de 2022", alegou a entidade.