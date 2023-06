Equador x Coreia do Sul ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (1), em Santiago del Estero; veja como acompanhar na TV e na internet

O Equador enfrenta a Coreia do Sul na noite desta quinta-feira (1), em Santiago del Estero, na Argentina, às 18h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Fifa+, no streaming.

Segundo colocado do grupo B, o Equador encerrou a primeira fase com 6 pontos (duas vitórias e uma derrota). Do outro lado, a Coreia do Sul ficou na segunda posição do grupo F, com 5 pontos (uma vitória e dois empates).

Prováveis escalações

Equador: Napa; D de la Cruz, Garcia, Ordonez, M de la Cruz; O Zambrano, Paez, Gonzalez; Angulo, Cuero, Klinger.

Coreia do Sul: Kim Joon-hong; Park Chang-woo; Choi Seok-hyun, Kim Ji-soo, Bae Seo-joon; Lee Seung-won, Kang Sang-yoon, Bae Joon-ho; Kim Yong-hak, Lee Young-jun, Kang Seong-jin.

Desfalques

Equador

Sem desfalques confirmados.

Coreia do Sul

Não há desfalques confirmados.

Quando é?