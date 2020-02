Coronavírus pode afetar até mesmo a Liga dos Campeões

A região norte da Itália tem sofrido com o surto do vírus

O surto de coronavírus não tem afetado apenas o futebol da China, onde o vírus teve sua origem. A doença chegou com força na , especialmente na região norte, e já ocasionou sete mortes na região da Lombardia e mais de 200 pacientes. Como consequência, jogos de futebol estão sendo paralisados.

Neste fim de semana, por exemplo, quatro jogos da Serie A italiana foram adiados. Mas o coronavírus não tem afetado apenas a Itália: os desdobramentos e cuidados necessários para evitar o alastramento da doença podem ser refletidos até mesmo na Liga dos Campeões da Europa.

Na verdade, já tem afetado. A delegação do , que nesta terça-feira (25) enfrenta o na ida das oitavas de final, precisou passar por exames ainda no aeroporto da cidade, que fica no sul da Itália. Mas a situação envolvendo o coronavírus pode afetar ainda mais o principal certame de clubes da Europa.

Isso porque o jogo de volta entre e , agendado para 10 de março, já rende preocupações por parte dos espanhóis. Vale destacar que o clube italiano, que goleou por 4 a 1, é justamente da cidade de Bérgamo, situada na região mais afetada pelo coronavírus.

"Não sei se este time será capaz de viajar para a em 10 de março. Essa equipe é de Bérgamo? Bem, está na região da Lombardia, que está em atenção. Muitos dias se passarão até 10 de março. Se a entrevista fosse na semana passada, minhas respostas seriam muito diferentes", disse ao Marca a subdiretora geral de epidemiologia e vigilância sanitária da cidade de Valencia, Hermenegilda Vanaclocha.

Todos os 2.377 ingressos disponibilizados aos torcedores da Atalanta já foram vendidos. A UEFA ainda não se manifestou sobre o assunto.