Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea e da seleção da Argentina, enviou uma mensagem a Lionel Messi, estrela do Inter Miami, após o anúncio de sua aposentadoria da carreira internacional.

Enzo Fernández escreveu em sua conta na rede "Instagram": "Léo, quando você disse antes que iria se aposentar da seleção, senti uma tristeza enorme".

E acrescentou: "Eu era um garotinho e ficava calculando a diferença entre a sua idade e a minha para ver se um dia eu conseguiria jogar ao seu lado. Pode parecer bobagem, mas eu realmente fazia isso; ficava pensando em quantos anos ainda restariam para você, e em quantos anos me separavam de chegar ao time principal, e sonhava que vestiríamos a camisa da Argentina juntos, nem que fosse uma única vez... e, felizmente, você voltou".

E acrescentou: "A vida acabou sendo muito mais bonita do que aquele garoto era capaz de imaginar. Não bastou jogar com você, mas dividimos concentrações, o vestiário, as conversas, os abraços, os momentos difíceis, os momentos maravilhosos, e acabamos campeões do mundo juntos".

E prosseguiu: "Mas, acima de tudo, serei sempre grato a você pela forma como me tratou desde a minha chegada. Cheguei carregando o sonho de dividir o campo com o meu ídolo, mas encontrei uma pessoa que, desde o primeiro momento, me fez sentir como um a mais entre todos. Você sempre tinha uma palavra amiga, ou um conselho, ou um abraço, ou simplesmente a forma de me fazer sentir tranquilo quando eu precisava disso. Nunca vou esquecer isso".





E continuou: "É difícil para mim hoje imaginar a próxima concentração sem você. Sair para o campo e não te ver à minha frente, vestindo a camisa número 10. Nós nos acostumamos a te ver ali por tantos anos que parece impossível imaginar de outra forma".

E completou: "Como você foi sortudo, Léo, e como aquele garoto foi sortudo, ele que ficava contando os anos sem saber se um dia chegaria a tempo".

E encerrou: "Obrigado por me tratar da forma como me tratou, por tudo o que me ensinou, e por me permitir fazer parte de um pedaço da sua história. Vamos sentir muito a sua falta, capitão".

Messi escreveu, em comunicado oficial, publicado em sua conta na rede "Instagram": "Depois de todo esse tempo desde a partida final, e após uma longa reflexão, quero anunciar a todos que decidi me aposentar da seleção".

E acrescentou: "Foi uma decisão dolorosa e ainda me dói lá no fundo, mas percebo que chegou a hora. Juro a vocês que sempre dei tudo o que tinha, não apenas durante os últimos anos, nos quais conquistamos tudo, mas antes disso também, e sempre lutei e entreguei tudo o que possuo por esta camisa, e para deixar vocês felizes e fazê-los sentir orgulho de ser argentinos através do futebol".



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