Enzo Fernández continua provocando a torcida da Inglaterra

Enzo Fernández, meio-campista da seleção argentina, continuou provocando a torcida inglesa, poucas horas depois de ter contribuído para a vitória sobre a Inglaterra (2 a 1) na semifinal da Copa do Mundo de 2026, na noite de quarta-feira, em Atlanta, nos Estados Unidos.
Fernández marcou o gol de empate da Argentina aos 85 minutos, após passe de Lionel Messi, colocando a campeã mundial de volta na disputa, no momento em que a Inglaterra estava prestes a chegar à final.
Após o gol, o meio-campista argentino dirigiu-se à torcida inglesa, colocando as mãos nas orelhas em uma comemoração que gerou polêmica, segundo a rede francesa “RMC”.
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Fernández, jogador do Chelsea, não se contentou com o que fez dentro de campo, mas continuou provocando os ingleses por meio de sua conta no “Instagram”, onde republicou uma foto em que aparece com seus companheiros da seleção argentina, Lionel Messi e Leandro Paredes, rindo, e comentou com a frase: “Os dias mais felizes”.
Ele escolheu acompanhar a postagem com a famosa música “Wonderwall”, da banda britânica Oasis, em uma ação que chamou a atenção, especialmente porque a música era cantada constantemente pela torcida inglesa e estava associada às comemorações da seleção dos “Três Leões” pelas vitórias durante a Copa do Mundo.
Fernández vai agora concentrar-se na final da Copa do Mundo, onde busca ajudar a Argentina a conquistar o título pela segunda vez consecutiva, quando enfrentar a Espanha na partida decisiva, no próximo domingo.