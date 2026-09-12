Entrou e mudou o cenário: Güler apaga o incêndio do Real Madrid no Bernabéu

O Real Madrid recuperou o equilíbrio e conquistou uma vitória pelo placar de 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano, na noite de sábado, no estádio Santiago Bernabéu, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, depois de encerrar o primeiro tempo à frente por três gols de diferença, antes de ver seu rendimento cair de forma notável na etapa final, o que deu ao adversário a oportunidade de reagir e diminuir a diferença.

O Real Madrid desperdiçou a chance de reforçar a confiança de seus jogadores e de sua torcida apesar do início forte, depois que a queda de rendimento após o intervalo revelou um problema que pode ser essencial ao longo da temporada, antes de Arda Güler entrar em cena para devolver a tranquilidade à equipe e contribuir para definir o confronto.

O Real Madrid impôs sua superioridade cedo, aproveitando erros defensivos fatais do Rayo, já que conquistou um pênalti antes de Kylian Mbappé convertê-lo com tranquilidade no primeiro gol, e então Vinícius aproveitou outro erro de Lejeune e disparou com a bola antes de o lance terminar com um segundo gol que ampliou a vantagem dos donos da casa.

O Real Madrid manteve sua pressão, e Vinícius Júnior protagonizou um de seus melhores momentos na partida, depois de mostrar grande habilidade no drible e na criação de oportunidades, antes de contribuir para o terceiro gol, marcado por Jude Bellingham com um forte chute de fora da área, encerrando o time merengue o primeiro tempo à frente por três gols.

Apesar do domínio do Real Madrid, o Rayo Vallecano mostrou uma personalidade diferente no início do segundo tempo e começou a criar perigo real ao gol de Thibaut Courtois, que brilhou em mais de uma ocasião, enquanto uma das tentativas de Pedro Díaz acertou a trave, antes de Sergio Camello conseguir diminuir a diferença com um belo chute que confundiu a defesa do Real Madrid.

O rendimento dos donos da casa caiu de forma surpreendente, e o sofrimento da equipe com o cansaço aumentou, especialmente no meio-campo, enquanto o Rayo impôs uma pressão contínua que obrigou o Real Madrid a recuar e a apostar nos contra-ataques, o que provocou o retorno das vaias nas arquibancadas do Bernabéu.

Diante da partida fugindo do controle, José Mourinho interveio fazendo substituições para dar novo fôlego à sua equipe, colocando em campo Aurélien Tchouaméni, antes de acionar Arda Güler, que foi o ponto de virada mais destacado do jogo.

Güler mudou a cara da partida assim que entrou, depois de se movimentar para pedir a bola e impor sua presença na criação de jogadas, nos passes e nos chutes, dando ao Real Madrid a tranquilidade que faltou nos minutos anteriores, antes de criar uma oportunidade decisiva para Kylian Mbappé, que marcou o quarto gol e definiu o confronto em favor do time merengue.

Com essa intervenção, Güler conseguiu silenciar as vaias e recolocar o Real Madrid no caminho das vitórias, em uma partida que revelou, ao mesmo tempo, que a equipe é capaz de apresentar um futebol forte, mas que ainda precisa tratar sua queda acentuada quando perde o controle do andamento do jogo.