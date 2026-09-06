Ransford Königsdörffer, que no verão se transferiu sem custos para o Mainz e entrou no segundo tempo no domingo, disparou em profundidade após passe de Philipp Mwene nas costas da última linha do HSV, arrancou de novo diante do chefe da defesa Sebastian Bornauw para deixá-lo para trás e mandar a bola, sem chances para Daniel Heuer Fernandes, para o gol do Hamburgo, fazendo 5 a 0 para o Mainz. Na sequência, Königsdorffer saiu em disparada para comemorar, com um deslize de joelhos e muitos gestos com as mãos atrás das orelhas na direção dos torcedores.

Essa provocação, uma comemoração efusiva em um gol contra o ex-clube, ainda mais poucas semanas após a saída, sempre será vista como tal, e acordou novamente o Volkspark. Vaias e assobios contra Königsdörffer foram a consequência. Os jogadores do HSV também reagiram. O capitão Nicolai Remberg foi decidido em direção ao bolo de jogadores do Mainz para cobrar explicações do ex-companheiro.

"Gosto demais do Ransi. Me dou muito bem com ele", disse Remberg depois à DAZN. "Mas eu sou o capitão deste clube e, quando alguém comemora na frente dos nossos torcedores, isso para mim não é certo, então eu tenho que ir até lá. Eu preciso dizer isso."

Ele afirmou que comunicou a Königsdörffer imediatamente que considerou a ação "simplesmente incorreta". "Ele jogou aqui. Aí comemorar desse jeito, tão forte e tão extremo... quando você ainda faz um deslize de joelhos, talvez isso também não seja legal."

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"Às vezes abaixo da linha da cintura": Remberg se solidariza com o ex-companheiro

Remberg, porém, também mostrou compreensão por Königsdörffer, que na temporada passada esteve exposto a críticas por vezes pesadas.

"De fora, nem dava para perceber o quão graves eram os insultos contra ele. Por isso, talvez eu não precise dizer agora que consigo entendê-lo, mas às vezes foi realmente abaixo da linha da cintura o que eu fiquei sabendo", explicou Remberg. "Talvez isso tenha saído agora nele, foi essa a sensação que eu tive, porque depois ele também quis bater na mão."

Menos compreensivo foi o ex-jogador do HSV Sonny Kittel, que ainda atuou com Königsdörffer. "Absurdo!", comentou ele em um vídeo no canal da DAZN no Instagram.

Enquanto o próprio Königsdörffer não se manifestou, os dois treinadores tentaram amenizar a situação. "Não quero supervalorizar isso. Para mim, tanto faz quem faz qualquer coisa depois de um gol", disse Merlin Polzin. "Eles que resolvam isso entre si." No mesmo sentido, o treinador do Hamburgo acrescentou que, depois de uma derrota por 5 a 0, tinha outros assuntos para resolver.

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Königsdörffer tem papel importante no acesso e na permanência

"Claro que não se deve exagerar. Mas eu acho que um jogador deve comemorar quando faz um gol", disse o técnico do Mainz, Urs Fischer. Para Remberg, ficou no domingo um "pequeno gosto amargo". Sua relação pessoal com o ex-companheiro, porém, não sofreria por muito tempo por causa disso.

Antes do jogo, Königsdörffer havia recebido um presente de despedida do diretor esportivo do HSV, Claus Costa, por seu período em Hamburgo. O jogador de 24 anos chegou ao HSV em 2022, vindo do Dynamo Dresden, e disputou 138 partidas pelos Rothosen. Na temporada 2024/25, teve grande participação no acesso; no ano anterior, foi titular do HSV e contribuiu com cinco gols para a permanência na elite.