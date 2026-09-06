Ransford Königsdörffer, que no verão se transferiu sem custos para o Mainz e entrou no segundo tempo no domingo, recebeu de Philipp Mwene um passe em profundidade às costas da última linha do HSV, acelerou outra vez diante do zagueiro Sebastian Bornauw para deixá-lo para trás e mandou a bola, sem chances para Daniel Heuer Fernandes, para o gol do Hamburgo, fazendo 5 a 0 para o Mainz. Na sequência, Königsdörffer comemorou com uma arrancada, um carrinho de joelhos e muitos gestos com as mãos atrás das orelhas em direção aos torcedores.

Essa provocação, uma comemoração expressiva em um gol contra o ex-clube, ainda mais poucas semanas depois da saída, sempre será vista dessa forma, reacendeu o Volkspark. Vaias e assobios contra Königsdörffer foram a consequência. Os jogadores do HSV também reagiram. O capitão Nicolai Remberg foi de forma decidida até o bolo de jogadores do Mainz para tirar satisfações com o ex-companheiro.

"Eu gosto demais do Ransi. Tenho uma relação muito boa com ele", disse Remberg depois à DAZN. "Mas eu sou o capitão deste clube e, se alguém comemora na frente dos nossos torcedores, isso para mim não é certo, então eu tenho que ir lá. Eu tenho que dizer isso."

Ele afirmou que disse imediatamente a Königsdörffer que considerou a ação dele "simplesmente incorreta". "Ele jogou aqui. Aí comemorar assim, de forma tão intensa e tão extrema - quando você ainda faz um carrinho de joelhos, talvez isso também não seja legal."

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"Às vezes abaixo da linha da cintura": Remberg se solidariza com o ex-companheiro

Remberg, porém, também mostrou compreensão por Königsdörffer, que na temporada passada foi alvo de críticas por vezes pesadas.

"De fora, ninguém percebeu o quão graves foram os insultos contra ele. Por isso, talvez eu não precise dizer agora que consigo entendê-lo, mas às vezes foi realmente abaixo da linha da cintura o que eu vi acontecer", explicou Remberg. "Talvez isso tenha saído agora nele, foi essa a sensação que eu tive, porque depois ele também quis bater na mão."

Menos compreensivo foi o ex-jogador do HSV Sonny Kittel, que ainda atuou ao lado de Königsdörffer. "Absurdo!", comentou ele em um vídeo no canal da DAZN no Instagram.

Enquanto o próprio Königsdörffer não se manifestou, os dois treinadores tentaram diminuir a tensão. "Não quero supervalorizar isso. Estou pouco me lixando para quem faz o que depois de um gol", disse Merlin Polzin. "Os caras que resolvam isso entre eles." Em termos de sentido, o treinador do Hamburgo acrescentou que, depois de uma derrota por 5 a 0, tinha outros temas para resolver.

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Königsdörffer tem papel importante no acesso e na permanência

"Claro que não se deve exagerar. Mas eu acho que um jogador deve comemorar quando marca um gol", disse o técnico do Mainz, Urs Fischer. Para Remberg, o domingo deixou um "pequeno gosto amargo". Sua relação pessoal com o ex-companheiro, porém, não sofreria por muito tempo por causa disso.

Antes do jogo, Königsdörffer havia recebido do diretor esportivo do HSV, Claus Costa, um presente de despedida por seu período em Hamburgo. O jogador de 24 anos chegou ao HSV em 2022, vindo do Dynamo Dresden, e disputou 138 partidas pelos Rothosen. Na temporada 2024/25, teve grande participação no acesso; no ano anterior, foi titular no HSV e contribuiu com cinco gols para a permanência.