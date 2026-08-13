Seis federações árabes de futebol renovaram seu apoio ao presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, em um movimento que ocorre em meio a uma crise crescente dentro da instituição máxima do futebol mundial, no contexto de um projeto de investimento privado que provocou amplas objeções e levou três continentes a criticarem a forma de gestão do dirigente suíço e a exigirem sua saída.

Os presidentes das federações do Catar, Marrocos, Egito, Líbano, Sudão e Mauritânia anunciaram, nesta quinta-feira, seu total apoio a Infantino, que se prepara para disputar as eleições à presidência da Fifa marcadas para março do próximo ano, reafirmando sua confiança em sua liderança e em seu compromisso com o desenvolvimento do futebol em nível mundial.

Comunicado árabe unificado em apoio a Infantino

Os presidentes das seis federações afirmaram, em comunicado conjunto divulgado pela agência "Reuters", que o futebol árabe desempenha um papel importante na aproximação entre os povos e no fortalecimento da cooperação entre as federações da região, reafirmando "seu total apoio a Infantino, renovando sua confiança em sua liderança e em seu compromisso contínuo com o desenvolvimento do futebol pelo mundo".

O movimento ganha importância adicional pelo fato de que quatro dos seis signatários também ocupam cadeiras no conselho da Fifa, sendo eles Hamad bin Khalifa Al Thani, Hany Abo Rida, Fouzi Lekjaa e Ahmed Yahya.

Os presidentes das federações acrescentaram: "Valorizamos profundamente os esforços contínuos de Infantino para desenvolver o futebol mundialmente, ampliar as oportunidades para todas as regiões e fortalecer o papel do esporte na união dos povos e das sociedades".

Eles reafirmaram o desejo de dar continuidade à cooperação com o presidente da Fifa a fim de construir um futuro "mais forte e mais próspero para o futebol mundial", com a ampliação das oportunidades e o fortalecimento da contribuição do futebol árabe no cenário internacional.

Projeto de US$ 4,2 bilhões acendeu a crise

Esse apoio surge em um momento em que Infantino enfrenta uma das maiores crises de seu período à frente da entidade, após objeções públicas da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), da Confederação Asiática e da Concacaf a um projeto de investimento que visava reestruturar os direitos comerciais de algumas competições da Fifa.

Infantino havia proposto separar os direitos comerciais da Copa do Mundo e vender uma participação de 20% a investidores do setor privado, em uma medida que renderia cerca de US$ 4,2 bilhões, antes de recuar do projeto após uma ampla onda de críticas.

Algumas federações asiáticas haviam manifestado sua decepção quando o projeto foi revelado, em um momento em que sua posição pareceu próxima das objeções da Uefa quanto à forma de apresentação da iniciativa.

O novo apoio árabe confirma que as posições das federações nacionais não necessariamente coincidem com as posições das confederações continentais, já que cada federação nacional detém um voto nas eleições.

Infantino precisará de 106 votos para alcançar a maioria simples caso enfrente apenas um adversário. Já no caso de haver três ou mais candidatos, ele terá de obter a maioria de dois terços no primeiro turno, ou seja, 141 votos, para garantir a vitória.