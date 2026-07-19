Entre elas, a “Série de Ouro”… 4 recordes que a Espanha busca quebrar contra a Argentina

A seleção da Espanha disputa, neste domingo à noite, uma das partidas mais importantes de sua história, quando enfrenta a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026.

A ambição da “La Roja” não se limita apenas a conquistar o título e a adicionar a segunda estrela à sua camisa, mas se estende também a quebrar quatro recordes, o que imortalizará esta edição na história da seleção espanhola.

A seleção espanhola possui uma sequência de 37 partidas consecutivas sem derrota, nas quais conquistou 28 vitórias e 9 empates, desde a derrota em um amistoso contra a Colômbia, por 0 a 1, no Estádio de Wembley, em 22 de março de 2024.

Após a vitória sobre a França na semifinal, a seleção de Luis de la Fuente igualou o recorde registrado pela Itália, que manteve uma sequência invicta de 37 partidas entre 2018 e 2021, antes de a Espanha encerrar essa sequência ao derrotá-la na semifinal da Liga das Nações.

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Por outro lado, se a Espanha conquistar o título e sofrer um gol ou menos na final, terá o melhor registro defensivo de um campeão na história da Copa do Mundo, segundo o jornal catalão “Sport”.

O goleiro espanhol, Unai Simón, já detém o recorde da maior sequência de minutos consecutivos sem sofrer gols na história da Copa do Mundo, tendo levado apenas um gol, nas quartas de final contra a Bélgica.

A título de comparação, a França na edição de 1998, a Itália em 2006 e a Espanha em 2010 sofreram apenas dois gols ao longo de todo o torneio, sendo que essas edições foram disputadas com um número menor de partidas, devido à ausência das oitavas de final.

Pau Kubarsi se destaca como um dos principais nomes da defesa nesta campanha. O zagueiro de 19 anos, ao lado de Lamine Yamal, pode se tornar a primeira dupla de adolescentes a conquistar a Copa do Mundo com uma mesma seleção.

Até o momento, apenas três jogadores disputaram uma final da Copa do Mundo antes de completar 20 anos: Pelé (17 anos) em 1958, Giuseppe Bergomi (18 anos) em 1982 e Kylian Mbappé (19 anos) em 2018, e todos conquistaram o título.

Recorde espanhol

No ataque, Mikel Oyarzabal busca outro recorde histórico. Com seu gol de pênalti contra a França, ele igualou o recorde de Emilio Butragueño e David Villa como o jogador espanhol com mais gols em uma única edição da Copa do Mundo, com 5 gols.

Oyarzabal marcou um gol contra a França, além de dois contra a Arábia Saudita e dois contra a Áustria.

Já Butragueño marcou quatro gols contra a Dinamarca nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1986 e o último contra a Irlanda do Norte na fase de grupos, enquanto David Villa marcou seus cinco gols na Copa do Mundo de 2010: contra Honduras (dupla), Chile, Portugal e Paraguai.