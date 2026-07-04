Entre a verdade e as mentiras... Infantino no banco dos réus antes do confronto entre Argentina e Egito

Um vídeo que circulou na internet, mostrando o presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, gerou ampla polêmica nas redes sociais após a emocionante vitória da Argentina sobre Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação, nas disputas da Copa do Mundo de 2026. Usuários alegaram que Infantino teria dito que “sofreu com a Argentina”, o que foi considerado uma prova de seu favoritismo em relação à atual campeã.

De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal espanhol “Marca”, a alegação que circulou é imprecisa, pois uma análise completa do vídeo e a tradução correta das declarações de Infantino mostraram que o presidente da FIFA não demonstrou qualquer parcialidade, mas sim expressou sua empatia com a tensão que tomou conta daquela partida emocionante.

Em seu breve discurso em espanhol, Infantino disse que “sentiu o coração bater mais forte, como todos”, durante a partida, parabenizando a torcida argentina pela vitória e observando que “todos que acompanharam a partida, até mesmo os observadores neutros, viveram momentos de emoção e suspense”.

Suas palavras não contiveram qualquer indício de apoio a nenhuma das equipes.

A citação incorreta se espalhou depois que contas nas redes sociais compartilharam vídeos curtos e tirados do contexto, com foco em palavras que pareciam dizer “sofreram com a Argentina”.

Essa citação fragmentada gerou uma onda de críticas contra Infantino, com acusações de que ele teria violado o princípio de imparcialidade esperado em seu cargo, antes que ficasse claro que as declarações foram mal interpretadas devido a uma tradução imprecisa e ao corte deliberado do contexto.

As declarações de Infantino ocorreram após uma das partidas mais emocionantes do torneio, já que a Argentina precisou da prorrogação para superar a obstinada seleção de Cabo Verde em um jogo descrito como um dos momentos de maior tensão na campanha de defesa do título.

A seleção africana pressionou fortemente o atual campeão até os últimos minutos, o que tornou o confronto repleto de emoção e tensão — contexto esse ao qual o presidente da FIFA se referiu ao mencionar o “batimento acelerado dos corações” que todos sentiram naquela noite.