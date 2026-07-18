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Entre a confiança e a ameaça... Como Messi espalhou o pânico entre os espanhóis?

Especiais e Opinião
L. Messi
Espanha x Argentina
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Copa do Mundo
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EUA

Uma batalha acirrada aguarda a lenda

Nem todas as mensagens são ditas em voz alta, pois algumas palavras ditas em tom calmo podem conter significados que vão além de declarações de desafio e ameaças, e foi exatamente isso que Lionel Messi fez depois de levar a Argentina à final da Copa do Mundo de 2026, quando falou sobre o confronto esperado contra a Espanha com uma confiança notável, sem exagerar nas declarações nem entrar em uma guerra psicológica direta.

O lenda da Argentina não falou sobre os pontos fracos da “La Roja” nem prometeu derrotá-la, mas limitou-se a uma frase que parecia simples à primeira vista, mas que carrega muitas mensagens nas entrelinhas, ao afirmar que conhece muito bem a seleção espanhola, devido à sua longa trajetória no Barcelona, ao fato de conhecer muitos de seus jogadores e à filosofia de futebol com a qual foi criado na “La Masia”.

Talvez a gravidade dessas declarações resida no fato de terem sido proferidas por um jogador que viveu dentro da escola de futebol espanhola por mais de duas décadas e conhece seus mínimos detalhes, desde a forma de construir o ataque até a filosofia de posse de bola e os movimentos sem a bola, por isso, muitos não viram nas palavras de Messi apenas um elogio ao adversário, mas sim uma mensagem de confiança que confirma que ele chega à final ciente, de forma absoluta, da natureza do adversário que o aguarda.

“Eu os conheço muito bem”

Após a vitória sobre a Inglaterra e a classificação para a final, Messi afirmou que a seleção espanhola pratica um futebol magnífico e possui uma filosofia de jogo clara e consistente há muitos anos.

O capitão da Argentina destacou que conhece muitos jogadores da seleção espanhola, especialmente aqueles que atuam no Barcelona, clube onde passou a maior parte de sua carreira, afirmando que a partida será extremamente equilibrada entre duas seleções que possuem muita qualidade.

Copa do Mundo
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ESP
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Apesar do tom tranquilo das declarações, elas transmitiram uma mensagem clara: Messi não entrará na final contra um adversário desconhecido, mas sim contra uma equipe cujo estilo de jogo, movimentos dos jogadores e, talvez, até mesmo a maneira de pensar ele conhece bem.

La Masia... a escola que formou ambas as equipes

É difícil falar sobre esse confronto sem mencionar a academia “La Masia”, que representa o ponto de encontro entre Messi e o futebol espanhol.

Foi lá que o astro argentino iniciou sua jornada rumo à glória, e foi lá que aprendeu a filosofia da posse de bola, dos passes rápidos e dos movimentos entre as linhas — os mesmos princípios nos quais a seleção espanhola ainda se baseia até hoje.

Por isso, Messi não enfrenta uma escola que lhe seja estranha, mas sim a filosofia de jogo com a qual foi criado, o que lhe confere uma vantagem mental que talvez nenhum outro jogador tenha em campo.

Um conhecimento que pode se tornar uma arma

A longa experiência de Messi na La Liga e seu contato contínuo com jogadores espanhóis ao longo dos anos lhe conferem uma capacidade excepcional de antecipar o desenrolar das partidas antes mesmo de elas começarem.

A lenda argentina sabe como se movimentam as equipes que apostam na posse de bola, onde surgem os espaços e como explorá-los no momento certo — detalhes que podem ser decisivos em uma final que não admite erros.

Além disso, a presença de um grande número de jogadores do Barcelona nas fileiras da Espanha torna o panorama mais claro para ele, já que acompanhou de perto a evolução deles e conhece suas capacidades individuais e coletivas.

Uma mensagem tranquila... mas assustadora

Messi não disse que vai vencer, nem que a Argentina é melhor, mas limitou-se a uma única frase: “Eu os conheço muito bem”.

E talvez essa frase tenha incomodado mais os espanhóis do que qualquer declaração agressiva, pois partiu de um jogador acostumado a decidir grandes partidas quando tem a vantagem de ler melhor o adversário.

E em uma final que reúne o campeão mundial e uma das seleções mais impressionantes do torneio, a diferença talvez não esteja na habilidade ou nos nomes, mas na capacidade de um jogador do calibre de Lionel Messi de aproveitar seu profundo conhecimento da escola espanhola e transformá-lo em vantagem em campo.

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