Entenda novo formato do Campeonato Carioca para 2021 e 2022

O Estadual vai passar por alguma mudanças significativas a partir da próxima edição, veja

O vai começar a edição de 2021 de cara nova. Em reunião na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, os clubes, de forma unânime, aprovaram a mudança, que será válida também para a edição de 2022.

O formato do Carioca era controverso há algum tempo, sempre sendo alvo de memes na internet. A mudança de formato trouxe uma versão mais simplificada do Estadual, com turno único em pontos corridos. Nesta nova forma, serão necessárias menos datas para cumprir o calendário de jogos.

Qual é o novo formato do Campeonato Carioca?

A partir da edição de 2021, o Campeonato Carioca terá 11 rodadas, nas quais os 12 times se enfrentam em turno único, em sistema de pontos corridos. Ao final, as quatro equipes mais bem classificadas, em jogos de ida e volta, fazem semifinais e finais para a definição do campeão Carioca.

Agora que não serão mais disputados os dois turnos no Campeonato Carioca, Taça Rio e Taça Guanabara perderam um pouco o protagonismo, mas não foram deixados de fora. Os campeões, porém, serão definidos de uma maneira diferente.

Para a Taça Guanabara, o vencedor será o time que somar mais pontos nas 11 rodadas iniciais. Enquanto isso, para a Taça Rio, a disputa fica por parte dos times que ficarem da quinta à oitava colocação - ou seja, os que não foram às semifinais -, que decidem o título em forma de mata-mata.

Datas

O novo formato vai precisar de 15 datas para ser realizado, duas a menos do que em 2020 e uma a menos do que a quantidade disponibilizada pela CBF.

A fase preliminar começa em 16 de fevereiro, com , Friburguense, Americano, América e os dois classificados no B1, no fim deste ano, o campeão e o vice . Esta etapa se estende até 25 de fevereiro.

A partir do dia 28 de fevereiro, começam as disputas da fase principal. Nesta etapa, os confrontos das 11 rodadas serão definidos por meio de um sorteio realizado pela própria Ferj.