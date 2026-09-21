Em um episódio que não acontece nem em times amadores, o brasileiro Raphinha, jogador do Barcelona e um dos melhores craques do Campeonato Espanhol, passou dois anos inteiros sem agente.

Agora, o astro do Blaugrana finalmente decidiu pôr fim ao seu caos sem precedentes, com um passo que servirá de preparação para a renovação de seu contrato e para transformá-lo em um dos jogadores mais bem pagos do Barcelona.

Raphinha não é mais apenas um ponta, mas se tornou a principal referência ofensiva do Barcelona e, para muitos, o melhor jogador da LaLiga sem discussão, mérito que se deve a Hansi Flick, que quebrou todas as regras e encontrou para ele a posição ideal como atacante de verdade.

Às vésperas de completar 30 anos, o brasileiro vive o auge de sua carreira futebolística após uma primeira fase difícil no Camp Nou, seguida de uma segunda fase dourada como parceiro de Lamine Yamal e Robert Lewandowski.

E hoje, após a saída do polonês e sem que o clube tenha contratado um super atacante, a missão de comandar todo o ataque do Barcelona recaiu sobre seus ombros, e a resposta foi impressionante.

O paradoxo de Deco

O curioso da história é que Raphinha chegou ao Barcelona tendo como agente o próprio Deco, atual diretor esportivo do Barça, que cuidava de seus assuntos pessoais, antes de ser obrigado a abrir mão disso por causa do evidente conflito de interesses depois que ambos se juntaram ao clube.

E desde aquele momento, segundo o jornal espanhol "AS", Raphinha seguiu sem agente até hoje, em uma situação que não condiz com um craque de seu nível, especialmente porque negociações desse porte exigem a presença de um consultor de confiança que administre seu futuro.

O jornal espanhol, citando fontes internas do Barça, informou que Raphinha deve anunciar nos próximos dias o nome de seu novo agente, depois de ter sido cortejado por diversos grandes agentes; foi um passo óbvio e necessário, pois um jogador de seu valor não pode continuar sem um "super agente" que o proteja.

Destacou ainda que a primeira tarefa do novo agente será clara: renovar um contrato que se encerra em junho de 2028 e colocá-lo no patamar condizente com o que Raphinha representa atualmente para o clube, financeira e esportivamente.

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E, embora chegar ao verão de 2027 sem renovação possa ser um problema em outras circunstâncias, o desejo é mútuo: Raphinha quer ficar e o Barcelona quer sua permanência, e já começaram nesta semana os primeiros contatos para preparar o terreno.