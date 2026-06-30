Endrik: Agradeço a Deus por ter saído do Real Madrid

O jovem astro brasileiro Endrick roubou a cena na Copa do Mundo depois que o técnico Carlo Ancelotti o colocou como reserva no início do segundo tempo, após a lesão de Lucas Paquetá. O jogador do Real Madrid viveu um dia muito especial, com todas as câmeras voltadas para ele, apesar de ter disputado menos de meia hora na competição até então.

O jornal espanhol “AS” publicou as declarações do jovem jogador, que falou muito emocionado após a partida, dizendo: “Estou muito feliz e muito grato a Deus, pois foram seis meses incríveis na minha vida, seis meses em que minha história mudou um pouco. Naquele ano, eu não estava jogando no Real Madrid e consegui sair de lá. Agradeço a Deus por isso e agradeço muito ao Lyon por me ajudar e abrir as portas para que eu pudesse mostrar minhas habilidades no futebol e chegar à Copa do Mundo”.

O atacante brasileiro continuou sua fala dirigindo uma mensagem de agradecimento ao técnico da seleção em declarações à rede “TVE”, dizendo: “Agradeço muito ao técnico, ele sabe de tudo e sabe o que vai fazer. Hoje, no intervalo, ele me colocou em campo para ajudar a equipe a mudar o rumo da partida e sair vitoriosa”.

O jogador de 19 anos vem provando ser um pilar fundamental nas fileiras da “Canarinha” na Copa do Mundo e na trajetória do Brasil rumo ao título. Ele está vivendo um sonho que se concretizou em parte com sua transferência para o Lyon e, apesar de estar totalmente focado atualmente na seleção de seu país, aguarda ansiosamente o retorno a Madri, onde declarou: “Estou muito feliz, aproveitando esse momento com a Seleção do Brasil, e depois disso estou ansioso para voltar a Madri.”