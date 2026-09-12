Endrick volta do exílio e esbarra em Mbappé

Endrick se prepara para voltar a atuar com a camisa do Real Madrid, neste sábado, no duelo contra o Rayo Vallecano, mas seu caminho para recuperar o ritmo de jogo não será fácil. A concorrência no setor ofensivo ficou mais acirrada, e Kylian Mbappé não deixa muita margem para erro, num momento em que Espai conseguiu se afirmar como uma das soluções à disposição da comissão técnica.

Passaram-se quase nove meses desde a última aparição de Endrick com o Real Madrid. E aquela foi uma das partidas que quase ninguém queria disputar, com exceção de Mbappé, que buscava naquele momento superar o recorde estabelecido por Cristiano Ronaldo de maior número de gols em um único ano.

Aquela partida foi a primeira do Real Madrid na última edição da Copa do Rei da Espanha, realizada em 17 de dezembro de 2025, no estádio de Talavera de la Reina.

Naquela época, ficou claro que as divergências entre o clube e Xabi Alonso haviam chegado a um estágio complicado, e isso se refletiu dentro de campo, depois de o Real Madrid conquistar uma vitória difícil por 3 a 2, antes que as coisas terminassem por ali para Endrick.

O atacante brasileiro já sabia de antemão que rumaria para Lyon, na tentativa de evitar ficar de fora dos cálculos para uma vaga na Copa do Mundo.

E, passados cerca de nove meses, a situação de Endrick não parece ter melhorado muito. Sua condição física, no momento, o coloca no fim da lista de opções disponíveis para o time, mas, se há uma coisa que José Mourinho deixou clara, é que o jogador ainda faz parte de seus planos.

O brasileiro ficou muito próximo de disputar sua primeira partida na atual temporada, no sexto jogo do time. Uma misteriosa lesão muscular, cercada de muita cautela e mistério, havia impedido sua aparição até agora.

Mas o confronto deste sábado diante do Rayo Vallecano, no estádio Santiago Bernabéu, pode representar a esperada data de retorno, segundo informou o jornal espanhol "As" .

Um retorno na base dos minutos

E, com a aproximação da data de seu retorno, permanece a pergunta mais importante: como Endrick vai atuar? E por quanto tempo será capaz de permanecer em campo?

Mourinho já havia falado sobre essa questão durante a coletiva de imprensa que antecedeu o duelo contra a Inter de Milão, afirmando que o retorno do jogador se dará com muita cautela, e não se espera que essa avaliação mude significativamente em poucos dias.

Disse o treinador português: "Ele está pronto para jogar cinco ou dez minutos, no máximo".

Portanto, o retorno de Endrick não significa necessariamente que ele recuperará de imediato seu lugar na disputa; o início será apenas um primeiro passo em um longo caminho, ao longo do qual o jogador precisará recuperar sua prontidão física e seu ritmo, para então tentar abrir espaço em meio à multidão de opções ofensivas.

Quando Endrick foi informado de seu retorno ao Real Madrid, as expectativas indicavam que seu papel seria o de reserva de Mbappé, com a possibilidade de ajudá-lo quando necessário, além de dar ao time mais opções no setor ofensivo.

Além disso, a esperada saída de Gonzalo daria ao brasileiro mais espaço no elenco e reforçaria suas chances de conseguir minutos de jogo.

Mas as coisas mudaram rapidamente. O grande desejo de Kylian Mbappé de seguir na perseguição à Bola de Ouro, após sua conquista na Copa do Mundo, tornou-o mais determinado a atuar e a disputar o maior número possível de minutos, enquanto a atuação de destaque de Espai aumentou a dificuldade da missão de Endrick.

E, entre a ambição contínua de Mbappé e a ascensão de Espai como uma nova solução que provou sua capacidade de contribuir, o atacante brasileiro se vê diante de uma concorrência mais complexa do que esperava.

O lado direito: uma porta aberta e lotada

Endrick possui uma vantagem que pode ajudá-lo em sua tentativa de voltar ao primeiro plano, que é sua versatilidade e sua capacidade de atuar em mais de uma posição, em comparação com Espai.

E, até agora, essa versatilidade parece ser uma das principais armas nas quais o jogador brasileiro pode se apoiar, mas o problema é que todas as portas que levam ao time titular parecem lotadas.

A posição de ponta-direita pode ser uma das opções disponíveis para Endrick aproveitar suas qualidades, mas, ao mesmo tempo, é uma posição que vive uma disputa acirrada por um lugar entre os titulares.

Aliás, o valor enorme alcançado pela contratação de Diomande, de 125 milhões de euros, não foi suficiente para lhe dar qualquer vantagem ou garantir um lugar permanente no time.

Arda Güler foi o jogador mais utilizado nessa posição, depois de começar três partidas como titular nas quatro primeiras rodadas, antes de desfalcar o time na quinta partida diante da Inter de Milão por suspensão.

Güler apresentou bons níveis de atuação em suas participações, assim como Brahim também se mostrou convincente quando lhe foi pedido que ocupasse essa posição.

Portanto, a versatilidade que Endrick possui pode lhe dar uma chance de buscar um lugar no time, mas isso não significa que o caminho será fácil, sobretudo diante da variedade de opções que Mourinho tem à disposição.

Mourinho se apega ao seu talento

E, apesar de todos esses obstáculos, Endrick pode encontrar algum alívio na postura pública que Mourinho adotou em relação ao seu futuro.

No último período, o jogador recebeu uma série de propostas tentadoras, entre elas uma oferta da Roma, mas o treinador português não quis abrir mão dele, seja por empréstimo ou por venda.

Disse Mourinho, algumas semanas atrás: "Recebi muitas propostas, mas não quis emprestá-lo nem vendê-lo, porque sou admirador dele. Ele tem um grande talento".

E parece que esse talento é exatamente o que Mourinho quer trabalhar para desenvolver dentro do Real Madrid.

Mas a missão não será fácil para Endrick, que retorna após um longo período de ausência, e num momento em que o ataque ficou mais lotado e a intensidade da disputa por cada minuto dentro de campo aumentou.

O duelo contra o Rayo Vallecano será apenas um novo começo para o atacante brasileiro, e talvez um primeiro passo no caminho para recuperar seu lugar no time.

Mourinho quer ver o que o jogador pode oferecer, mas com muita cautela, especialmente após o longo período de ausência, na esperança de que Endrick se transforme gradualmente em um verdadeiro reforço para o time.

A jornada de retorno pode começar com apenas cinco minutos, ou talvez dez minutos, no máximo, mas, para Endrick, ela pode ser o início de uma nova ascensão.

O caminho à sua frente ficou mais íngreme, a concorrência está mais acirrada do que nunca, e seu lugar no Real Madrid já não está garantido, mas, em contrapartida, ele ainda conta com a confiança de seu treinador.

E, entre um retorno esperado diante do Rayo Vallecano, uma concorrência implacável no setor ofensivo e o desejo de Mourinho de lapidar seu talento, Endrick está diante de uma nova etapa que pode definir muita coisa em seu futuro com o Real Madrid.

O sábado não será apenas a data de seu retorno ao campo, mas pode ser o início de uma nova tentativa de escalar uma montanha que ficou mais íngreme do que nunca.