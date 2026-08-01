O jovem brasileiro Endrick precisou de apenas dois toques para abrir o placar em sua estreia pelo Real Madrid, durante o amistoso contra os italianos da Fiorentina, num começo ideal que reflete sua prontidão para a nova temporada.

O gol saiu aos 12 minutos de jogo, quando Álvaro Carreras cruzou pela esquerda para dentro da área, e Endrick recebeu a bola com dois movimentos rápidos: domínio e finalização, com os quais estufou as redes do goleiro da Fiorentina, David de Gea, colocando o Real Madrid em vantagem por 1 a 0.

Esse gol logo no início trouxe tranquilidade ao Real Madrid em sua primeira partida preparatória oficial da nova temporada sob o comando de José Mourinho, o que permitiu ao treinador português a oportunidade de testar mais opções táticas sem a pressão do placar.

Essa atuação de destaque de Endrick representa um começo promissor para o jogador brasileiro, que busca provar seu valor no elenco do clube merengue, especialmente diante da disputa acirrada pelas posições no ataque, mostrando rapidez de raciocínio e capacidade de decidir nos momentos cruciais.

A partida faz parte de uma série de testes amistosos que o Real Madrid disputa como preparação para a nova temporada, após dois jogos-treino anteriores contra Alcorcón e Leganés no centro de Valdebebas, dentro do plano de Mourinho para construir entrosamento e avaliar a prontidão de seus jogadores antes dos compromissos oficiais.