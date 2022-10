Endrick sabia de estreia pelo Palmeiras e é preparado para mais jogos no ano

Jovem atuou pelo profissional pela primeira vez diante do Coritiba, nessa quinta-feira, pelo Brasileirão

Endrick estreou pelo Palmeiras nessa quinta-feira (6), diante do Coritiba. O atacante de 16 anos já sabia que estava nos planos da comissão técnica a utilização no jogo disputado no Allianz Parque. Ele foi comunicado antes mesmo da ida do elenco ao estádio, conforme apurado pela GOAL.

Embora não estivesse no banco de reservas, Abel Ferreira avisou ao jovem que o utilizaria no duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão em caso de cenário positivo. Ele entrou em campo quando os paulistas já venciam por 3 a 0 o duelo — o placar terminou 4 a 0 para o Verdão.

A ideia do técnico português era dar minutos ao garoto para que ele comece a se adaptar ao futebol profissional. O atacante, inclusive, teve a estreia avaliada de forma positiva nos bastidores, conforme apurado pela reportagem.

A comissão técnica, agora, planeja a utilização do atleta por mais jogos no decorrer da temporada. Ele deve ter oportunidades nas oito rodadas restantes do Campeonato Brasileiro, mas ainda não estão definidos os duelos.

O atacante esteve em campo por 21 minutos do jogo contra o Coritiba. Neste período, acertou duas finalizações, ambas defendidas pelo goleiro adversário. Antes de ter a primeira oportunidade, ele ficou no banco de reservas em três jogos anteriores, contra Santos, Atlético-MG e Botafogo.

Recém-promovido ao profissional do Palmeiras, Endrick assinou contrato com o clube até julho de 2025. O atleta de 16 anos firmou vínculo 22 de julho deste ano.