Endrick estreia pelo profissional do Palmeiras com finalizações, dribles, choro e empolgação da torcida

O jogador de apenas 16 anos se tornou o mais jovem a atuar pela equipe alviverde

A tão aguardada estreia de Endrick pelo time profissional do Palmeiras aconteceu nesta quinta-feira (6), na vitória por 4 a 0 sobre o Coritiba, no Allianz Parque. Após semanas de expectativas, o jogador de apenas 16 anos se tornou o mais jovem a atuar pela equipe alviverde em toda a história.

Endrick foi a campo aos 23 minutos do segundo tempo, enlouquecendo os torcedores presentes no Allianz Parque. O placar apontava vitória palmeirense por 3 a 0 no momento. Endrick foi chamado pelo auxiliar João Martins e substituiu Rony.

Endrick cometeu uma falta logo em seu primeiro lance como profissional. Mas depois foi se soltando aos poucos. Aos 29 minutos, o garoto recebeu passe de Bruno Tabata e finalizou para defesa do goleiro do Coritiba. Na reta final do jogo, o jovem arrancou, driblou e finalizou mais uma vez, para nova intervenção do arqueiro rival. Endrick atuou por 26 minutos e ainda sofreu uma falta.

A estreia do jovem essa noite aumentou ainda mais a festa da torcida do Palmeiras, cada vez mais perto da conquista do título do Campeonato Brasileiro.

"Agradecer a Deus, sabia que tudo seria no tempo e ele colocaria na cabeça do Abel. Ele estava fazendo o certo, me adaptando ao grupo e foi tudo certo, estrear com a torcida. Ele falou que teria o momento certo, estava com ele porque é meu primeiro treinador profissional e estou com ele. Foi uma semana difícil, perdi o meu avô na semana da final da Copa do Brasil (sub-20). Tinha na cabeça meu avô, que queria que eu jogasse no profissional. Queria fazer o gol para ele, para o meu pai que perdeu meu avô e fazer a felicidade dele lá em cima", afirmou Endrick depois do jogo, emocionado.

"Essa torcida é maravilhosa, é a torcida que quero para a minha vida, sou torcedor palmeirense. Me criticam, mas sei que é para o meu bem, estava com essa ansiedade para ver essa torcida gritar o meu nome e é muito bom. Quero fazer tudo por eles. Sei que terei altos e baixos, tenho que agradecer o Abel e meus companheiros. Agora são oito finais e se Deus quiser ser campeão. Queria deixar a torcida feliz. Muito bom ser o jogador mais jovem a estrear aqui. Muito bom", continuou.

Endrick ainda disse que tem o objetivo de conquistar muitos títulos com a camisa do Palmeiras.

"Quero chegar ao topo com o Palmeiras. O Palmeiras nunca está feliz com os títulos, queremos sempre mais. Se eu for jogar na Europa um dia, voltar para jogar aqui e ser campeão mundial, da Libertadores, do Brasileiro e de tudo", completou o jovem de 16 anos.