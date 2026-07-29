Numa atitude que reflete seu desejo incontido de se afirmar, Endrick decidiu quebrar sua programação de verão e encerrar antecipadamente suas férias, em uma mensagem clara para José Mourinho, ao contrário de seu compatriota Vinícius Júnior, que preferiu cumprir integralmente o período de descanso.

O técnico português recebeu um forte reforço na quarta-feira com o retorno da dupla Antonio Rüdiger e Endrick aos treinos na Cidade Esportiva de Valdebebas, depois de passarem com sucesso pelos exames médicos, juntando-se a Denzel Dumfries, que se apresentou ao time na terça-feira e realizou seu primeiro treino coletivo nesta quarta-feira.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o retorno de Endrick foi a grande surpresa, pois, de acordo com a programação previamente definida, o atacante brasileiro deveria voltar no dia 31 de julho ao lado de Vinícius Júnior, após o fim da participação da seleção do Brasil na Copa do Mundo com a eliminação nas oitavas de final diante da Noruega.

Mas o jogador de 19 anos decidiu contrariar esse plano e reduzir suas férias em dois dias inteiros, aparecendo em Valdebebas antes do previsto, numa tentativa de conquistar a confiança de Mourinho já a partir da primeira sessão de treinos.

Endrick sabe que este verão é decisivo em sua carreira. Após um período de empréstimo extremamente bem-sucedido no Olympique de Lyon, durante o qual recuperou seu nível e sua confiança na finalização, ele quer agora provar que merece um lugar no novo projeto do Real Madrid, especialmente diante das mudanças recentes no ataque, com Gonzalo García perto de se transferir para o Fulham e o empréstimo de Franco Mastantuono já sobre a mesa, enquanto chega um concorrente direto com as mesmas características e a mesma idade, Yan Diomande.

E, apesar de não estar pronto para o amistoso contra a Fiorentina no sábado, o objetivo de Endrick é claro: acelerar sua preparação e somar o maior número possível de minutos no restante do período de pré-temporada.