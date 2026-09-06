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Encerrou sua temporada: lesão do ligamento cruzado atinge estrela da seleção de Senegal

Nice x Le Mans
Nice
Le Mans
Campeonato Francês
A. Mendy
Marrocos
Senegal
França
Senegal
Marrocos

Golpe doloroso para Senegal

O Nice sofreu um duro golpe após a confirmação da lesão de seu zagueiro Antoine Mendy, com uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. O jogador da seleção senegalesa ficará afastado dos gramados por vários meses, em mais uma perda para a equipe após o empate com o Le Mans pelo placar de (1 a 1).

Os exames médicos aos quais Mendy foi submetido neste domingo confirmaram a gravidade da lesão que ele sofreu durante a partida, depois de cair de forma errada sobre o joelho esquerdo, confirmando os receios da comissão médica quanto à gravidade de seu quadro.

Mendy havia entrado como substituto cerca de quinze minutos antes do fim do jogo, mas não conseguiu completar a partida e deixou o estádio Allianz Riviera com evidente sofrimento por conta de uma forte dor no joelho.

Assim, o Nice não saiu da partida apenas com dois pontos a menos, mas também perdeu um de seus jogadores por um longo período, depois que os exames revelaram uma lesão que o afastará dos gramados por vários meses, à espera de que o tempo de ausência seja determinado com mais precisão de acordo com o percurso do tratamento e da recuperação.

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