O Nice sofreu um duro golpe após a confirmação da lesão de seu zagueiro Antoine Mendy, com uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. O jogador da seleção senegalesa ficará afastado dos gramados por vários meses, em mais uma perda para a equipe após o empate com o Le Mans pelo placar de (1 a 1).

Os exames médicos aos quais Mendy foi submetido neste domingo confirmaram a gravidade da lesão que ele sofreu durante a partida, depois de cair de forma errada sobre o joelho esquerdo, confirmando os receios da comissão médica quanto à gravidade de seu quadro.

Mendy havia entrado como substituto cerca de quinze minutos antes do fim do jogo, mas não conseguiu completar a partida e deixou o estádio Allianz Riviera com evidente sofrimento por conta de uma forte dor no joelho.

Assim, o Nice não saiu da partida apenas com dois pontos a menos, mas também perdeu um de seus jogadores por um longo período, depois que os exames revelaram uma lesão que o afastará dos gramados por vários meses, à espera de que o tempo de ausência seja determinado com mais precisão de acordo com o percurso do tratamento e da recuperação.