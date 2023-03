Pedro Lourenço: empresário quer volta ao Mineirão e gestão exclusiva de Ronaldo em compra do Cruzeiro

Dono da rede Supermercados BH desembolsará cerca de R$ 130 milhões de forma escalonada para ter 20% das ações do clube

O empresário Pedro Lourenço, que está prestes a adquirir 20% das ações do Cruzeiro por cerca de R$ 130 milhões, amarra as minutas do contrato de compra com o clube — ele esteve na Toca da Raposa II nessa quinta-feira (2) e retornará ao local nesta sexta-feira (3) para finalizar os detalhes do negócio, como soube a GOAL.

O sócio da rede Supermercados BH pediu para que a equipe voltasse ao Mineirão já no início do Campeonato Brasileiro — o primeiro jogo como mandante será em 23 de abril, diante do Grêmio. Há, inclusive, uma reunião com o governo de Minas Gerais prevista para os próximos dias, conforme apurado pela reportagem da GOAL. O novo secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Pedro Bruno Barros de Souza, será o responsável por conversar com a diretoria cruzeirense.

A gestora do Mineirão foi excluída das conversas pelo clube e não será procurada para conversar sobre o retorno do clube ao estádio. Há divergência entre as partes sobre distribuição de valores recebidos pela arena — a diretoria pleiteia receber arrecadação até em dias de eventos no local. Hoje, o clube manda as partidas no estádio Independência, que pertence ao América-MG.

Outro ponto discutido entre as partes é o modelo de gestão que será adotado na Toca da Raposa II. Embora esteja perto de adquirir 20% das ações que pertencem a Ronaldo Fenômeno — o que deixaria o ex-atleta com 70% e a associação com 10% —, Pedro Lourenço não pretende participar ativamente da administração do clube. Ele atuará como sócio-investidor do Cruzeiro.

Cruzeiro

A gestão cruzeirense seguirá com a equipe de Ronaldo Fenômeno — Gabriel Lima permanecerá como CEO, Pedro Martins seguirá na diretoria de futebol, e Andrés D'Alessandro se tornará o novo gerente de futebol. Os ex-jogadores Elias e Paulo André também estarão no dia a dia do clube como conselheiros diretos de Ronaldo — a dupla atua ainda no Real Valladolid, da Espanha.

Pedro Lourenço desembolsará cerca de R$ 130 milhões para se tornar sócio-investidor do Cruzeiro. O empresário pagará o valor de forma escalonada — será necessário mais de um ano para o pagamento integral do montante ao clube.

A informação sobre a compra do percentual pelo sócio da rede Supermercados BH foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jaeci Carvalho e confirmada pela GOAL com uma fonte que participa diretamente das tratativas.