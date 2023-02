Cruzeiro tem conversa avançada para D'Alessandro ser gerente de futebol

GOAL testemunhou reunião entre D'Ale, o diretor de futebol Pedro Martins, o técnico Paulo Pezzolano e Elias em Belo Horizonte

O Cruzeiro tem conversas adiantadas para que Andrés D'Alessandro se torne o gerente de futebol do clube, função que já foi exercida por Tinga em 2017. O clube se reuniu com o ex-jogador por mais de uma oportunidade para tratar o assunto. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL.

Houve ao menos três encontros presenciais com o argentino — um deles foi testemunhado pela equipe de reportagem da GOAL e ocorreu no último dia 12 de fevereiro, em um badalado restaurante de Belo Horizonte.

Na ocasião, o estrangeiro esteve ao lado do diretor de futebol Pedro Martins, do técnico Paulo Pezzolano e de Elias, que atua como parceiro de Ronaldo Fenômeno nas gestões de Cruzeiro e Real Valladolid, da Espanha. Eles conversaram sobre um possível trabalho do gringo nos bastidores do clube.

A reunião ocorrida às vésperas do clássico contra o Atlético-MG, válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, teve um teor positivo, conforme apurado pela reportagem. Entretanto, foi a última presencial entre as partes. Houve novas conversas virtuais, que garantiram o avanço nas tratativas.

D'Alessandro é o principal nome para assumir o cargo de gerente de futebol, mas não é o único cogitado pela cúpula. Há ao menos mais duas opções avaliadas pela diretoria para exercer a função.

Aposentado desde o ano passado, quando fez o jogo de despedida com a camiseta do Internacional, o argentino se preparou para atuar na gestão do futebol. Ele fez cursos voltados para a área no Brasil e atuou como comentarista esportivo da Rede Globo durante a Copa do Mundo 2022, no Qatar.