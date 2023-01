Cruzeiro tenta mudar contrato com Mineirão e quer receita até de eventos e estacionamento

Atual vínculo permite que o clube fature apenas com ingressos no estádio. Cúpula gostaria de receber até com festas que não têm relação com futebol

O Cruzeiro tenta mudar o contrato firmado com o Mineirão há mais de dez anos, em 2012. O clube quer mais que os 54 mil ingressos prometidos no vínculo atual — a diretoria pleiteia participação em todos os setores do estádio, como soube a GOAL com uma fonte ligada à equipe de Ronaldo Fenômeno. Sem acordo para a mudança do compromisso, a Raposa anunciou que não jogará no estádio em 2023.

Insatisfeito com as minutas do atual contrato, o Cruzeiro tenta receber um percentual de tudo o que acontece atualmente no estádio. No entanto, encontra resistência por parte da gestora do espaço.

O desejo da cúpula liderada por Ronaldo Fenômeno é ter percentual em bares, estacionamentos e até eventos que não são relacionados ao clube, conforme apurado pela reportagem. Um exemplo seria um percentual da arrecadação do show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, marcado para 1º de abril no estádio.

O desejo do clube foi informado à diretoria do Mineirão nas conversas ocorridas entre 2022 e 2023, mas o executivo do estádio, Samuel Lloyd, descartou o que foi proposto por Ronaldo Fenômeno. Ele aceita mudanças no vínculo, mas é contra parte das trocas sugeridas pelo ex-jogador.

O contrato vigente, que se encerra em 2037, permite que o Cruzeiro tenha direito a 54 mil ingressos no local. O clube ainda fica com 50% dos outros 8 mil bilhetes que podem ser comercializados em dois setores — este valor é dividido com o Mineirão. Em troca, a Raposa se responsabiliza pelos custos do jogo, como segurança, brigadistas e despesas em geral.

Em que pese as discussões acaloradas e a ausência de acordo, há um ponto de convergência: Cruzeiro e Mineirão conversaram sobre a divisão igualitária (50% para cada lado) de receitas novas.

Isso significa que a eventual venda de naming rights do estádio, a captação de patrocinadores para eventos na esplanada do Mineirão em dia de jogos e a arrecadação na parte externa do estádio poderiam ser divididas entre os dois interessados.