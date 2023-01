Cruzeiro vai dividir receitas em estádio, mas tem mínimo para pagar ao América-MG

Coelho determinou valor mínimo para a Raposa pagar em dias de jogos. Clubes fizeram parceria em meio ao litígio cruzeirense com o Mineirão

Em meio ao litígio com o Mineirão, o Cruzeiro costurou um acordo com o América-MG para mandar os jogos no estádio Independência. A Raposa dividirá receitas de jogos com o rival, como soube a GOAL.

O dono do estádio terá direito a um percentual das receitas em dias de jogos da equipe. Para não ter prejuízo, o Coelho determinou um valor mínimo para que seja desembolsado pelo novo parceiro — o montante não é revelado pelas partes.

Portanto, no dia em que um jogo não der lucro, o América-MG vai receber a quantia estabelecida no acordo costurado com o rival. O Cruzeiro fará a administração do estádio no dia das partidas — isso incluirá bares, bilheteria, estacionamento e demais formas de ativação do público que comparecer ao estádio.

O Coelho planeja, desta forma, zerar os custos com a Arena Independência. Nos bastidores do clube, há o entendimento que a gestão de um estádio de futebol — destinado apenas para a prática do esporte — gera prejuízo elevado.

América-MG e Cruzeiro planejam ainda utilizar o estádio para receber outros eventos — que não estejam ligados ao esporte —, assim como é feito no Mineirão. Os clubes imaginam que é possível ampliar receitas desta forma.

O acordo entre América-MG e Cruzeiro foi alinhavado pelo CEO da Raposa, Gabriel Lima. Ele também é quem mantinha conversas com o Mineirão para tentar uma parceria com o estádio. O clube ainda tem uma dívida de R$ 30 milhões com a atual gestora do Gigante da Pampulha.