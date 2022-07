Empresa promove abertura de vendas do fan token do Vitória

Clube baiano e corretora multinacional são parceiros desde o início da temporada

Nesta sexta-feira (29), a corretora multinacional Bitci Brasil promove a abertura de vendas do fan token oficial do Vitória em sua plataforma. O ativo, que teve sua criação anunciada pelo Rubro-Negro Baiano na metade deste mês, está sendo comercializado pelo valor de R$ 1 a unidade. O período de vendas do produto se encerrará no dia 11 de agosto.

A abertura das vendas do fan token do Vitória foi iniciada às 9 horas desta sexta-feira. Desde a sexta-feira (15), o Leão da Barra e a Bitci Brasil promoviam a fase de cadastro do processo de lançamento do ativo, convocando todos os interessados em adquirir o novo produto, fruto da parceria entre as duas instituições, que foi divulgada em janeiro deste ano.

Por se tratar de uma das marcas esportivas brasileiras de maior tradição, o fan token do Rubro-Negro Baiano estreia como uma grande novidade para o mercado digital. A peça irá garantir aos seus portadores grandes benefícios em relação ao clube. São eles:

● maior capacidade de interação, com poder de voto em algumas das decisões da marca;

● novas experiências no clube, com jogadores e ídolos;

● acesso a itens exclusivos, físicos e digitais

O fan token será comercializado na plataforma da Bitci Brasil pelo valor de R$ 1 a unidade. “Ficamos felizes em anunciar a abertura de vendas do fan token do Vitória. Estamos orgulhosos por trazer mais um campeão para perto de nossos usuários e por apoiar mais uma grande marca esportiva em seu processo de inserção no mercado digital”, afirmou Alessandro Valente, Presidente da Bitci no Brasil.

Sobre o fan token, Alessandro tratou de ressaltar: “Temos certeza de que os torcedores e apaixonados pelo Vitória vão se animar com as grandes possibilidades que o nosso novo produto tem a oferecer aos seus portadores.”

O período de vendas do ativo está agendado para se encerrar no dia 11 de agosto.