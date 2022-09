Empoli x Milan: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela oitava rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar na TV e na internet

Empoli e Milan se enfrentam neste sábado (1), às 15h45 (de Brasília), no Carlo Castellani, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN, na TV aberta, e no Star+, streaming.

Vindo de derrota para o Napoli por 2 a 1 na última rodada, o Milan, atual campeão, soma 14 pontos e briga pelo G-4 da Serie A.

Do outro lado, o Empoli, com sete pontos, busca se afastar da zona de rebaixamento. Na última rodada, a equipe venceu o Bologna por 1 a 0.

Em 30 jogos disputados entre as equipes, o Milan soma 18 vitórias, contra três do Empoli, além de nove empates.

Escalações:

Escalação do provável MILAN: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Escalação do provável EMPOLI: Vicário; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

Desfalques

Milan

Plizzari, Calábria, Kjaer, Leão, Rebic, Pellegri, machucados, são desfalques certos.

Empoli

Damiani, Haas, Ismajli, machucados, estão fora.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Stadio Carlo Castellani – Empoli, ITA

• Arbitragem: GIANLUCA AURELIANO (árbitro)