Empoli x Napoli ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste sábado (25), pela 24ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Napoli visita o Empoli na tarde deste sábado (25), no Stadio Carlo Castellani, a partir das 14h (de Brasília), pela abertura da 24ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmitida ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a vitória sobre o Eintracht Frankfurt por 2 a 0, pela partida de ida das oitavas de final da Champions League, o Napoli volta suas atenções para o Campeonato Italiano. No torneio nacional, a equipe vem de sete vitórias consecutivas, e está isolada na liderança com 62 pontos. 15 a mais que a Internazionale, segunda colocada.

Do outro lado, o Empoli chega pressionado buscando reencontrar o caminho da vitória. No meio da tabela, soma 28 pontos. Nos últimos quatro jogos, foram três empates e uma derrota. Para o confronto, o técnico Paolo Zanetti terá o retorno de Fabiano Parisi, que cumpriu suspensão no empate com o Fiorentina por 1 a 1 na última rodada.

Em 24 jogos disputados entre as equipes, o Napoli registra 10 vitórias, contra oito do Empoli, além de seis empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Italiano 2022/23 o Napoli venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Empoli: Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Grassi; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo.

Desfalques

Napoli

Sem desfalques confirmados.

Empoli

Jean-Daniel Akpa Akpro e Filippo Bandinelli, suspensos, estão fora, assim como Mattia Destro, lesionado.

