Eliminatórias Asiáticas
team-logoEmirados Árabes Unidos
team-logoIraque
Bruna Lima

Emirados Árabes Unidos x Iraque: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da repescagem das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026

Equipes se enfrentam na quinta-feira (13), em Abu Dhabi; confira a transmissão e outras informações do jogo

A seleção dos Emirados Àrabes Unidos recebe o Iraque nesta quinta-feira (13), às 13h (horário de Brasília), pela semifinal da repescagem das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi, e possui transmissão ao vivo de ESPN 3 e Disney+ (confira a programação completa de futebol aqui).

Os Emirados Árabes Unidos chegam para o duelo decisivo ainda sentindo o gosto amargo de terem deixado escapar a vaga direta para a Copa do Mundo por apenas um ponto. A derrota para o Catar na rodada anterior adiou o sonho, mas a equipe do técnico Cosmin Olaroiu segue confiante em conquistar a classificação via repescagem. Com apenas uma derrota nos últimos oito jogos, o time apresenta consistência e organização, embora o histórico recente contra o Iraque não seja favorável. O desafio agora é superar a pressão e transformar o bom momento em resultado, sonhando com a segunda participação do país em um Mundial - a primeira foi em 1990.

O Iraque chega para a partida com a sensação de que merecia mais na fase anterior, já que ficou fora da vaga direta apenas pelo critério de gols marcados, empatando em pontos e saldo com a Arábia Saudita. Sob o comando de Graham Arnold, a seleção iraquiana reencontrou solidez e vive uma boa fase, com cinco jogos de invencibilidade e apenas uma derrota nas últimas seis partidas. Campeão asiático em 2007, o Iraque busca repetir a façanha de 1986, quando disputou sua única Copa do Mundo, e aposta em um elenco confiante e competitivo para surpreender fora de casa e levar vantagem para o jogo de volta.

Prováveis escalações

Emirados Árabes Unidos: Eisa; Pereira, Pimenta, Kouadio, Meloni; Canedo, Nader, Suarez, Saleh; Jiminez; Lucas. Técnico: Cosmin Olaroiu

Iraque: Basil; Ali, Younis, Sulaka, Doski; Al-Ammari, Iqbal; Rashid, Amyn, Jasim; Hussein. Técnico: Graham Arnold.

Desfalques

Emirados Árabes Unidos 

Sem desfalques confirmados.

Iraque

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 13 de novembro de 2025
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Local: Mohammed Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi - EAU
