Emery garante que Arsenal jamais conversou com Keylor Navas

O treinador garantiu que está satisfeito com os três goleiros que já tem à sua disposição

Técnico do Arsenal, Unai Emery negou o interesse do clube londrino em contratar o goleiro Keylor Navas, do Real Madrid.

O costarriquenho, multicampeão pelos merengues, perdeu o status de titular absoluto desde a chegada de Thibaut Courtois, contratado junto ao Chelsea, e seu futuro no estádio Santiago Bernabéu vem sendo colocado em dúvida.

Entretanto, rumores da imprensa espanhola apontaram nesta quinta-feira (03) que o arqueiro estaria perto de renovar o vínculo com os espanhóis. As palavras ditas por Emery, também nesta quinta, indicam que ao menos para o norte de Londres Navas não irá.

“Não é verdade”, afirmou o treinador espanhol. “Nós nunca falamos sobre (trazer) um goleiro porque eu acho, e é verdade, que estamos muito felizes com os três goleiros (Petr Cech, Emiliano Martínez e Bernd Leno)”.

(Foto: Getty Images)

Na atual temporada, o alemão Bernd Leno tem sido titular dos Gunners. Considerando os jogos da Premier League, foram 15 jogos, sendo 14 como titular. O veterano Petr Cech disputou sete partidas, mas tem um aproveitamento melhor em finalizações defendidas: 75.7% contra 67.2% de acordo com números da Opta Sports.

O Arsenal volta a campo neste sábado (05), em duelo contra o Blackpool válido pela terceira fase da FA Cup (a Copa da Inglaterra, torneio mais antigo do futebol mundial).