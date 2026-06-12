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Ahmed Mansy

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Em vídeo... Zubair Bey: A seleção do Iraque é melhor do que a da Noruega... Perguntem ao Marrocos!

Iraque x Noruega
Iraque
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Copa do Mundo
Brasil x Marrocos
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Marrocos
Iraque
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Os "Leões do Eufrates" estreiam na Copa do Mundo enfrentando os companheiros de Haaland

Zubair Bey, lenda do futebol tunisiano, gerou polêmica ao afirmar que a seleção do Iraque é melhor do que a da Noruega no momento, apesar de esta última contar com vários astros internacionais, como Erling Haaland, atacante do Manchester City.

As seleções do Iraque e da Noruega se enfrentam na madrugada da próxima quarta-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, no Grupo 9, que também conta com as seleções da França e do Senegal.

Zubair Bey disse em declarações à "Abu Dhabi Sports": "A seleção do Iraque nos mostrou uma forma excelente durante o confronto contra a Espanha, favorita à conquista da Copa do Mundo".

Ele acrescentou: “É verdade que a partida foi amistosa e teve muitas substituições, mas o Iraque demonstrou garra, e seu principal ponto forte está no aspecto combativo, organizacional e defensivo, além da qualidade de alguns dos novos jogadores”.

E continuou: “Pelo que vimos até agora, o Iraque é melhor que a Noruega. É verdade que eles têm Haaland, mas o que vi na partida contra o Marrocos nos faz acreditar na capacidade da seleção iraquiana de vencê-los”.

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A seleção do Marrocos empatou com a Noruega por 1 a 1, durante o último amistoso entre as duas equipes, no último domingo, em preparação para a Copa do Mundo.

Ele continuou: “Depois disso, as coisas ficarão mais difíceis, e a seleção do Iraque terá que buscar um ponto nas partidas contra o Senegal e a França, a fim de somar 4 pontos que garantam sua classificação entre as melhores seleções que ocupam o terceiro lugar”.

E concluiu: “Vejo que há uma evolução clara na seleção do Iraque, que se destaca no aspecto combativo e se fortalece com o espírito de equipe, além de contar com um técnico experiente; os resultados alcançados no último período estão acima de suas possibilidades”.

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