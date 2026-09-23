O jornalista saudita Walid Al-Faraj criticou Abdullah Al-Hamdan, atacante do Al-Nassr e da seleção da Arábia Saudita, após sua atuação apagada na primeira partida da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", considerando que ele sofre com a lentidão na tomada de decisões.

A seleção da Arábia Saudita venceu a do Kuwait pelo placar de 1 a 0, na quarta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na primeira rodada da fase de grupos da 27ª edição do torneio da Copa do Golfo Árabe.

A partida teve uma atuação apagada de Abdullah Al-Hamdan, que falhou em converter diversas chances em gol, o que fez com que fosse alvo de vaias por parte da torcida da Arábia Saudita durante sua saída de campo.

Al-Faraj afirmou, em declarações no programa "Rotana Sport com Walid", no canal "Rotana Khalijia", ao comentar sobre o nível do atacante do Al-Nassr: "Não quero criticar ninguém, mas o que o capitão Abdullah Al-Hamdan apresenta não está correto".

E explicou: "Há alguns jogadores que precisam de dois segundos para tomar uma decisão, e esse é um tipo inadequado de atacante".

E acrescentou, direcionando suas palavras a Abdullah Al-Hamdan: "Você precisa se concentrar mais, trabalhar mais e ser mais vivo. Olhe para os jogadores ao seu redor, como (Mohammed) Abu Al-Shamat e Muteb (Al-Harbi), a seleção é boa ao seu redor".

E concluiu: "O momento sempre te atrasa, e você sofre com a lentidão por dois segundos. Se isso acabar, a situação será diferente para você, e você entregará muitas coisas com a seleção da Arábia Saudita".