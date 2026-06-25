Em vídeo: Voaram pelo ar... Comemorações da torcida mexicana se transformam em tragédia

As comemorações da torcida mexicana pela vitória da seleção de seu país sobre a República Tcheca (3 a 0), na noite de ontem, quarta-feira, no horário local, se transformaram em cenas trágicas, depois que um carro atropelou uma multidão de torcedores na famosa cidade turística de Cabo San Lucas, o que resultou em ferimentos em várias pessoas.

A prefeitura de Los Cabos informou, em comunicado oficial, que 17 pessoas receberam atendimento médico após o acidente, incluindo o motorista, que foi parado e preso pelas autoridades.

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Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram um carro preto cercado por uma multidão de torcedores, que vestiam camisetas da seleção mexicana, antes de partir repentinamente em alta velocidade na direção deles, lançando várias pessoas no ar, até colidir com as barreiras do local.

Outros vídeos mostraram ainda que algumas pessoas presentes arrastaram alguém para fora do carro e o agrediram, enquanto vários feridos pareciam estar deitados no chão em meio a poças de sangue, sem que se soubesse ao certo seu estado de saúde.

Cabo San Lucas fica na Península da Baja Califórnia, no México, e é considerado um dos principais destinos turísticos de luxo do país.

Além disso, junto com San José del Cabo, forma as duas principais cidades do município de Los Cabos, que também abrange a região turística que se estende entre elas.

O México venceu a República Tcheca por 3 a 0, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, alcançando a pontuação máxima no Grupo 1, com 9 pontos.



