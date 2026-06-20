A seleção paraguaia conquistou uma vitória importante sobre a Turquia por 1 a 0, na madrugada deste sábado, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

O único gol da partida, marcado logo no início, saiu apenas 65 segundos após o apito inicial, por conta do jogador Matias Galarza, tornando-se o gol mais rápido desta edição da Copa do Mundo. A seleção paraguaia conseguiu manter a vantagem, apesar de ter jogado mais da metade da partida com um jogador a menos.

O craque paraguaio Miguel Almirón sofreu expulsão direta no final do primeiro tempo, por violar uma nova regra que proíbe os jogadores de cobrirem a boca durante discussões; no entanto, o goleiro Orlando Gil teve um desempenho notável e defendeu várias bolas decisivas, mantendo a vantagem de sua equipe.

Com essa vitória, a seleção dos Estados Unidos garantiu oficialmente a liderança do Grupo 4, enquanto as esperanças da seleção turca de se classificar para as fases eliminatórias se esvaíram após sofrer a segunda derrota consecutiva. Espera-se que o Paraguai enfrente a Austrália na próxima quinta-feira, na rodada final, para definir o segundo colocado.

A seleção do Paraguai recuperou o equilíbrio após a goleada sofrida na primeira rodada contra os Estados Unidos por 4 a 1. Essa melhora se deveu às mudanças táticas feitas pelo técnico Gustavo Álvaro, que escalou o jogador Matías Galarza, jogador do Atlanta United dos Estados Unidos, na escalação titular após ter ficado de fora da primeira partida, e retribuiu a confiança do técnico com um chute forte de esquerda de 25 jardas que balançou as redes após apenas um minuto e cinco segundos.

A seleção turca esteve perto de marcar o gol de empate no primeiro tempo, mas a cabeçada de Mert Moldur, resultante de uma cobrança direta de falta, ricocheteou de forma inusitada após bater na trave e na coluna ao mesmo tempo.

O zagueiro Mert Moldur foi protagonista da confusão ocorrida nos acréscimos do primeiro tempo, que resultou na expulsão de Almerón.

A confusão começou com uma troca de palavras entre Almirón e Moldor após uma falta cometida no meio de campo, quando Almirón cobriu a boca enquanto falava com Moldor, o que levou este último a exigir imediatamente que o árbitro Ivan Barton tomasse uma medida punitiva.

O árbitro Ivan Barton recorreu ao VAR para decidir rapidamente mostrar o cartão vermelho a Almirón e expulsá-lo, com base no novo regulamento aplicado na atual Copa do Mundo.

A seleção turca dominou o jogo pela segunda partida consecutiva, mas o domínio não foi suficiente, e a Turquia sofreu mais uma derrota após a derrota anterior para a Austrália por 2 a 0, o que garante a eliminação precoce dos turcos em sua primeira participação em uma Copa do Mundo em 24 anos.



